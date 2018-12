Choque afirma que no es mandato del TSE cancelar las Primarias

Fotografia: TSE Agrandar la foto + Twittear "No es nuestro mandato". As铆 la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mar铆a Eugenia Choque, explic贸 esta entidad no puede cancelar las Elecciones Primarias. El pronunciamiento de Choque surge despu茅s de que los vocales Antonio Costas y Dunia Sandoval solicitaron la cancelaci贸n de las Primarias, bajo el argumento de que el gasto de 26,9 millones de bolivianos no se justifica porque en todos los partidos s贸lo hay un binomio. "No es nuestro mandato dentro de lo que es el Tribunal Supremo Electoral. Nuestro mandato es administrar procesos electorales", dijo Mar铆a Eugenia Choque. La presidenta del TSE indic贸 que la Asamblea Legislativa tiene la competencia de definir sobre las Elecciones Primarias, que fueron convocadas de acuerdo con la Ley de Organizaciones Pol铆ticas. "Vuelvo a reiterar: no es competencia del Tribunal Supremo Electoral. Esa competencia es de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no es nuestra competencia. Entonces en ese marco, nosotros tenemos la obligaci贸n de cumplir lo que es el calendario y lo estamos haciendo", agreg贸. Las Elecciones Primarias se realizan debido a que la Ley de Organizaciones Pol铆ticas, aprobada con los votos del MAS, ordena que se hagan en 2019, a pesar de que el proyecto original del TSE era hacerlas en 2024. La oposici贸n considera que el oficialismo forz贸 la realizaci贸n de estos comicios para legitimar la repostulaci贸n de Evo Morales. Choque aclar贸 que la Sala Plena del TSE a煤n no ha tratado la solicitud de lo vocales Costas y Sandoval. Monta帽o dice que el TSE debe administrar elecciones La presidenta de la C谩mara de Diputados, Gabriela Monta帽o, ratific贸 que聽 est谩 vigente la Ley de Organizaciones Pol铆ticas y que la 煤nica instancia que puede modificarla es la Asamblea Legislativa. "Mientras esta Ley est茅 vigente, lo que van a tener que hacer los dos vocales (Costas y Sandoval), junto con el resto de los vocales del Tribunal Supremo Electoral es administrar las Primarias en enero", manifest贸. 聽 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario