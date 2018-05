Chuquisaca suspende bloqueo para cabildo y el Gobierno lo descalifica

Fotografia: Correo del Sur Agrandar la foto + Twittear La asamblea de las instituciones del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca) determinó la suspensión de bloqueos para asegurar la llegada de pobladores para el cabildo de mañana, mientras el Gobierno considera que la medida es un pretexto para desestabilizar Gobiernos subnacionales de ese departamento. Según el reporte de Correo del Sur, la asamblea también anunció una nueva marcha para hoy a partir de las 9:00. Pese a las insistentes invitaciones, Codeinca también decidió que no irá al diálogo en Villa Montes. El Sindicato de Micros Sucre informó que desde hoy trabajarán de manera parcial, mientras el paro cívico dura desde el 30 de abril luego de haberse aprobado una ley que define límites con Santa Cruz. Ante este panorama, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, denunció que el conflicto por el campo gasífero Incahuasi es utilizado por agentes de la oposición con fines políticos y como un pretexto para desestabilizar y descabezar a los Gobiernos subnacionales de Chuquisaca. "Con cálculo político, desestabilizador, lo que están buscando es descabezar tanto al Gobierno departamental, al Gobierno municipal de Sucre y, por supuesto, desgastar al Gobierno nacional", dijo en una entrevista en el programa "El pueblo es noticia", que difunden medios estatales. Por su parte, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, manifestó: "A partir de este suceso nefasto para la imagen de Sucre, salen a la luz las verdaderas intenciones de Codeinca, ya que detrás de todo este movimiento hay un objetivo claro, de asestar un golpe de Estado para derrocar al Alcalde de Sucre y a mi persona como Gobernador". El conflicto de Incahuasi detonó movilizaciones y huelgas en Chuquisaca después de conocerse el segundo estudio técnico que ordenó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que estableció que el 100 por ciento de ese reservorio está en Santa Cruz. Rada aseguró que existe "mucha intransigencia" de parte de los representantes cívicos de Chuquisaca. Recordó que tres ministros se reunieron la semana pasada con dirigentes del Codeinca, con quienes se logró un preacuerdo para solucionar el conflicto de Incahuasi; sin embargo, al momento de firmar el documento, dijeron que debían consultarlo con sus bases y luego rechazaron las conclusiones de las negociaciones. El sábado, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que tras conocerse el resultado del segundo estudio técnico que determinó que el campo Incahuasi está en territorio cruceño queda "dar vuelta a la página" y pensar en un trabajo arduo para concretar el pacto fiscal. "Con esto pasamos de página y creemos firmemente en esta búsqueda de la desconcentración del poder político y económico", dijo Costas en conferencia de prensa. Propuso de una vez concretar "el gran acuerdo nacional". DENUNCIAN GOLPIZA A UN ESTUDIANTE Un estudiante de la Universidad San Francisco Xavier (USFX) de Chuquisaca fue detenido y golpeado por efectivos policiales cuando se trasladaba a la localidad chuquisaqueña de Macharetí para sumarse a los bloqueos en defensa del campo Incahuasi. Así lo confirmó a ANF el alcalde del municipio de Huacaya, Henry Nogales, quien contó que, debido a la golpiza, Rodrigo Loza, universitario de la carrera Técnica de Automotores, presenta un cuadro de insuficiencia renal y tuvo que ser trasladado a un centro médico en Macharetí. "No puede ser que por el hecho de ser chuquisaqueño o haber nacido en Sucre tenga que ser objeto de golpizas o torturas", informó Nogales. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario