Chuquisaca va a cabildo dividido e Incahuasi desata fricciones en el MAS

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El conflicto por el campo gasífero Incahuasi aún no se cerró pese al informe técnico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que indica que el reservorio está 100 por ciento en Santa Cruz y no es compartido con Chuquisaca. Hoy, la empresa estatal petrolera notificará a los dos departamentos, mientras que la región capital realizará esta tarde un cabildo para decidir el futuro de las movilizaciones, pero dividido ya que sectores campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) no asistirán y advirtieron con cercar la capital si se desconoce a las autoridades oficialistas, mientras el empresariado privado también está en duda. Sin embargo, los problemas llegaron al partido oficialista, ya que varios legisladores del MAS señalaron que podrían renunciar a su partido si es necesario para la defensa de los intereses de la región, específicamente el campo Incahuasi. El presidente del Comité de Intereses Cívicos de Chuquisaca (Codeinca), Rodrigo Echalar, señaló que el cabildo se realizará en la plaza 25 de Mayo y que se dispuso que no haya transporte y que el paro de actividades continúe para que la gente pueda participar. La Universidad San Francisco Xavier informó que participará en el cabildo, pero que levantará los puntos de huelga y el paro indefinido. La Central Obrera Departamental (COD) también se sumó. El ejecutivo Carlos Salazar dijo que solicitarán la renuncia del gobernador Esteban Urquizu y del alcalde Iván Arciénega, así como de otros representantes regionales por traicionar la lucha regional y por la falta de gestión. Otros sectores que confirmaron son los maestros, médicos y transportistas. Sin embargo, la presidenta de la Federación de empresarios privados de Chuquisaca (Fepche), Teresa Dalenz, puso en duda la participación de su sector en el cabildo debido a una serie de observaciones que le hacen a su organización y a la posibilidad de que haya un desvío en la consecución de objetivos. "Se ha determinado en una de las asambleas que el último recurso sería el cabildo, pero hemos hablado con el comité cívico que un cabildo se lo debe planificar con mesas de trabajo, para que en el momento preciso no se pueda salir de las manos", dijo la representante de los empresarios. Por otro lado, Román Barrón, ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), advirtió ayer con aplicar el cerco a la ciudad de Sucre si el cabildo convocado por cívicos e instituciones para hoy decide alguna medida contra el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, y el alcalde de Sucre, Iván Arcienega. "El objetivo del cabildo es dar un golpe a Chuquisaca, descabezar a la Alcaldía de Sucre y el Gobernador de Chuquisaca. Que quede bien claro, que el sector campesino nunca va a permitir eso; si se atreven, como sector vamos a cercar Sucre, vamos a reaccionar", aseveró Barrón. Los campesinos también determinaron desconocer a Codeinca, exigir el retorno de los profesores a clases y apoyar el amparo constitucional presentado por Urquizu al Tribunal Constitucional contra la Resolución 090 que define los límites entre ambos departamentos. Por otra parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que detrás de las movilizaciones hay "racismo" contra autoridades indígenas electas por voto y que las protestas sólo buscan desgastar al Gobierno y a sus representantes regionales. Asimismo, la autoridad señaló que prevé que desde el miércoles se descongelen las regalías del campo Incahuasi a favor de Santa Cruz, toda vez que se cumplieron con las exigencias de la Sentencia Constitucional que frenó los recursos: una ley de límites y un estudio técnico. Falta saber, sin embargo, el resultado del amparo que la Gobernación de Chuquisaca interpuso contra la ley de límites. En tanto, el conflicto evidenció divisiones en el MAS. Los diputados Basilio Velásquez y Francisco Cuéllar, ambos del MAS, aseguraron que están dispuestos a renunciar a su curul por los intereses de la región. "Aunque nos boten del partido, seguiremos defendiendo", dijo Velásquez a Erbol. En la misma línea, el concejal Santiago Vargas, del MAS, se sumó a las protestas: "Primero está mi pueblo", aseveró. Empero, la senadora Eva Copa instó ayer a las autoridades de Chuquisaca a aceptar los acuerdos con el Gobierno para explorar nuevos campos gasíferos en esa región y dejar de lado Incahuasi. 12 días de paro en Chuquisaca. El paro cívico se realizó durante 12 días por el campo Incahuasi y que podría concluir hoy con el cabildo. OPINIONES "YPFB ha convocado a las dos gobernaciones para que todo el día del martes en Cochabamba en detalle puedan analizar el estudio técnico, se puedan recoger sus interrogantes, sus observaciones". Carlos Romero. Ministro de Gobierno "Las propuestas (del cabildo) tienen que girar fundamentalmente en torno al problema que hemos estado discutiendo: el tema del territorio, de los recursos naturales y perspectivas de desarrollo de Chuquisaca". Rodrigo Echalar. Presidente Cívico de Chuquisaca DATOS Empresarios reportan pérdidas millonarias. La Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca informó que ese sector perdió 382 millones de bolivianos en las dos semanas de paro movilizado en Chuquisaca. Santa Cruz espera Pacto Fiscal. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, señaló que lo mejor para solucionar los problemas económicos de las regiones será un nuevo Pacto Fiscal. Policía se acuartela a horas del cabildo. La Policía de Chuquisaca se acuarteló ayer a horas del cabildo en la capital. La institución informó que no estará en la reunión y que su orden es resguardar la seguridad y evitar desórdenes. Identifican a los agresores de Urquizu. La Policía de Chuquisaca identificó a los agresores del gobernador Esteban Urquizu y el Ministro de Gobierno anunció que se investigará a estas personas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. 