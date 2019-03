Agrandar la foto + Twittear El paro c√≠vico movilizado de 24 horas fue acatado en las provincias Cercado, O'Connor y parte de M√©ndez, Avil√©s y Arce en defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariqu√≠a en medio del anuncio de gestionar su declaratoria comoPatrimonio Intangible de la Humanidad. A esto se suma la¬†acci√≥n de cumplimiento interpuesta cerca al mediod√≠a por los comunarios¬†ante el Tribunal Departamental de Justicia para frenar la intervenci√≥n petrolera por parte de la transnacional brasile√Īa Petrobras y la subsidiaria YPFB Chaco. Mientras,¬†en la provincia Gran Chaco¬†no cumplieron con la medida¬†de protesta decretada por el Comit√© Pro Intereses de Tarija. El¬†presidente del movimiento c√≠vico tarije√Īo, Juan Carlos Ramos, afirm√≥ que pese a todo, el paro fue contundente por el accionar espont√°neo del ciudadano de a pie que sali√≥ a bloquear las carreteras, calles y avenidas en defensa del √°rea protegida. Rechaz√≥ las cr√≠ticas provenientes de operadores del Movimiento al Socialismo al aclarar que la medida no tuvo car√°cter pol√≠tico. En la ciudad de Tarija y localidades intermedias, como¬†Entre R√≠os, Padcaya y San Lorenzo, se evidenciaron bloqueos de las carreteras que unen a la capital con el Chaco, Bermejo y el Norte del pa√≠s, adem√°s de sus calles y avenidas, con banderas, turriles, veh√≠culos livianos y camiones de alto tonelaje. El senador por UD, Fernando Campero, dijo que junto a otros legisladores de Tarija est√°n haciendo las gestiones para conocer los procedimientos y despu√©s presentar una ley ante las instancias correspondientes para declarar a Tariqu√≠a como una reserva internacional¬†intangible de la humanidad. "De esa forma¬†buscar la protecci√≥n necesaria, ya que en este momento no existe la posibilidad de protecci√≥n del actual r√©gimen pol√≠tico en Bolivia", afirm√≥. El gobernador de Tarija, Adri√°n Oliva, critic√≥ al Gobierno central por usar a la fuerza policial como lo hizo con las mujeres de Tariqu√≠a hace una semana y que ayer volvi√≥ a suceder con la¬†intervenci√≥n de las instalaciones de dos oficinas de Emtagas, sin tener la orden judicial. Concluyeron con vigilia El paro¬†culmin√≥ ayer con una vigilia de la ciudadan√≠a tarije√Īa¬†en la plaza Luis de Fuentes de Tarija tras levantar los diferentes puntos de bloqueo que se instalaron en defensa de Tariqu√≠a. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario