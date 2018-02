Cocaleros acusan al Gobierno de asfixia y deciden bloquear

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear En un ampliado de emergencia en Coripata los productores determinaron el bloqueo caminos en los Yungas desde las 00:00 de hoy en protesta porque la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Coca (Digcoin) suspendió la entrega de hojas de ruta a los productores al detalle y a los comerciantes. "El Gobierno está sometiendo y está asfixiando a los productores de coca. No hay venta de la hoja en el mercado, porque el Digcoin no está otorgando las hojas de ruta para las autorizaciones, por esta razón a partir de este lunes se activa el bloqueo de caminos", declaró el dirigente de la Federación de Coripata y miembro de la Coordinadora Sindical por la Defensa de los Yungas, Nelson Nina. El dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Sergio Pampa, denunció que los comerciantes minoristas en coordinación con el Viceministerio de Desarrollo Integral y Digcoin han paralizado la compra de coca, ahogando y asfixiando al productor. Explicó que la Digcoin como entidad estatal entrega hojas de ruta a los productores al detalle y a los comerciantes para autorizarles el transporte del producto al interior del país, sin embargo esta actividad habría sido paralizada desde el 10 de febrero a pedido de una organización paralela avalada por el Gobierno. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario