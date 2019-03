Cocaleros admiten que detenidos son afiliados y activan investigación

Fotografia: Jos茅 Rocha / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El vicepresidente de las Seis Federaciones del Tr贸pico de Cochabamba, Andr贸nico Rodr铆guez, dijo que los siete detenidos por la emboscada a dos patrullas de la Unidad M贸vil de Patrullaje Rural (Umopar) en San Rafael pertenecen a esta organizaci贸n y asever贸 que ante la gravedad de los hechos, se decidi贸 crear una comisi贸n para que investigue el ataque. .Explic贸 que de acuerdo a los resultados de la pesquisa se emitir谩n sanciones contra los afiliados e incluso contra los sindicatos implicados. "La comisi贸n est谩 revisando el tema a nivel interno, al margen del trabajo de las leyes", dijo Rodr铆guez, a tiempo de asegurar que esta semana se presentar谩 un informe al respecto. Explic贸 que las Seis Federaciones tambi茅n determinaron incluir en las tareas de control social la vigilancia del narcotr谩fico en todos los sindicatos, centrales y federaciones, a parte del control que ya se realiza聽 al cultivo de coca excedentaria. "Ahora se est谩 previendo activar desde la federaci贸n, la central y el sindicato estos dos temas de manera concreta. El tema del (control) de coca excedente, de ver qui茅nes est谩n aumentando y (tambi茅n) el tema del narcotr谩fico. Obviamente va a ser un control m谩s riguroso, m谩s estricto", dijo. Explic贸 que en adelante el secretario de control social deber谩 entregar peri贸dicamente un informe sobre cultivos de coca excedente y narcotr谩fico por cada sindicato. Dijo que, en cuanto a la coca excedente, las Seis Federaciones ya sancionaron a al menos 70 afiliados en los ultimos dos a帽os, desde la aprobaci贸n de la Ley General de la Coca. Asegur贸 que en el caso de la emboscada a las patrullas de Umopar no se proteger谩 a ning煤n afiliado que est茅 involucrado. Indic贸 que las sanciones org谩nicas van desde la p茅rdida temporal del cato de coca hasta la anulaci贸n total de esa plantaci贸n, adem谩s de sanciones econ贸micas. Rodr铆guez asegur贸 que los sindicatos cocaleros no se est谩n oponiendo ni est谩n obstaculizando las investigaciones policiales y fiscales de la emboscada. El dirigente admiti贸 que los detenidos "evidentemente son los compa帽eros afiliados del sindicato", pero que las sanciones se emitir谩n de acuerdo a las pruebas y el grado de participaci贸n. El hecho ocurri贸 el pasado 2 de marzo en la localidad de San Rafael, en el municipio de Villa Tunari, cuando dos patrullas de Umopar fueron emboscadas por un grupo de presuntos narcotraficantes. Los efectivos que efectuaban labores antidroga hallaron una pista clandestina de avionetas. Dos uniformados resultaron heridos en el ataque y uno de los presuntos traficantes falleci贸. Tras la balacera, los comunarios de la zona cercaron a los uniformados colaborando con la fuga de los narcotraficantes. El pasado viernes, seis d铆as despu茅s de la emboscada, un megaoperativo en la zona logr贸 la aprehensi贸n de 10 comunarios vinculados a la emboscada, adem谩s de la destrucci贸n de 13 f谩bricas de droga y un laboratorio de cristalizaci贸n, donde se encontr贸 cuatro kilos de coca铆na y se aprehendi贸 a otras dos personas聽 en posesi贸n de sustancias controladas. 聽 7 detenidos preventivos. Siete de los 10 detenidos en el operativo en San Rafael fueron enviados a la c谩rcel con detenci贸n preventiva. 聽 "LA BASE DE LA ECONOM脥A YA NO ES LA HOJA DE COCA" REDACCI脫N CENTRAL El vicepresidente de las Seis聽 Federaciones del Tr贸pico de Cochabamba, Andr贸nico Rodr铆guez, dijo que algunos sectores buscan estigmatizar a los productores de coca y asegur贸 que la coca ya no es la base de la econom铆a de la regi贸n, como suced铆a antes. "Nos preocupa porque vemos que estamos entrando a un juego peligroso de estigmatizar de manera muy negativa al tr贸pico, como una republiqueta llena de narcos, de carteles, sin estado, como zona roja, eso es grave y lamentable, es falso. Aqu铆 la base de la econom铆a ya no es tanto el cato de coca. El tema de banano est谩 creciendo, la piscicultura y otros", asever贸. Asimismo, dijo que los comunarios tienen desconfianza de los uniformados porque varias veces los narcotraficantes se disfrazaron de efectivos de Umopar y enga帽aron a los pobladores. "Hay desconfianza porque ha habido casos de grupos de 'umopares' que caminaban por la zona y no eran polic铆as", relat贸. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario