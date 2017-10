Cochabamba ante peor crisis que sequía de 2016

Fotografia: Carlos López / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Cochabamba afronta una crisis peor que la registrada el año pasado con la sequía. Hasta la fecha, 36 de los 47 municipios del departamento se han visto afectados por desastres naturales, ocho más que en 2016. Las heladas han azotado a 27 municipios; la sequía, a cinco, y las granizadas, a cuatro, según un informe de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Plural de la Gobernación. "Con el equipo técnico hemos podido verificar que existe un número de 31 mil familias y 16 mil hectáreas afectadas, además de 19 mil cabezas de ganado en riesgo, como consecuencia de los últimos desastres naturales", informó el secretario de Desarrollo Productivo y Economía Plural de la Gobernación, Pedro Padilla. Añadió que a partir de esta evaluación se procesa el análisis de los insumos, cisternas y ayuda que se enviarán pronto a los municipios para reactivar y recuperar los cultivos en peligro. Entre los cultivos más afectados están: durazno, maíz y papa. Al respecto, Omar Fernández, representante del Comité de Defensa de Tierra Agrícolas, expresó: "El fin de semana recorrimos Quillacollo, Vinto, Arbieto y Arani y vimos que la afectación en de gran magnitud, no habíamos visto algo así antes". Siguió: "Los duraznos en el valle alto, al menos, se han perdido en un 50 por ciento". Agregó que, en cuanto a los cultivos de maíz, la recuperación será posible con nuevos cultivos. Pero que lo difícil será continuar con la producción de duraznos. Padilla recalcó que se está haciendo la gestión para la entrega de insumos lo antes posible para evitar mayores pérdidas. En los valles se estima que el daño es del 80 por ciento. Hasta la fecha, cinco municipios declararon desastre y 14 emergencia. En Cercado En Cercado, se estima que existen alrededor de 2 mil familias y 39 sindicatos agrarios afectados por los desastres naturales, en los sectores del Distrito 9 (Maica y Tamborada) y el Distrito 13, en la zona norte. El concejal Edwin Jiménez explicó que se realizan trabajos de campo para informes técnicos que permitan declarar o no emergencia en el municipio. "Estamos a la espera de los informes técnicos-legales y el requerimiento del propio alcalde municipal para declarar o no emergencia", señaló Jiménez. Asimismo, aseguró que el municipio cuenta con un presupuesto de 2,8 millones de bolivianos para atender cualquier emergencias por desastres naturales y 720 mil bolivianos para el fortalecimiento del Comité de Operación de Emergencia, que en caso de no ser suficientes se acudirá a fondos de la Gobernación. "Esperamos que los informes no se agudicen. En todo caso, la Alcaldía hará los mayores esfuerzos en caso de emergencia, una vez que sea justificada", aseveró el presidente del Concejo Municipal, Iván Tellería. ZONAS AFECTADAS • En Cochabamba, la helada del 2 de octubre afectó el 80 por ciento de los valles, el 70 de la zona andina del departamento y el 60 del cono sur, con mayores pérdidas del cultivo de maíz. • El granizo que cayó los últimos días de septiembre causó daños en cultivos agrícolas en los valles. Por otro lado, la sequía entre septiembre y octubre llegó a sentirse en un 80 por ciento en el cono sur y 70 en los valles. Pasorapa es uno de los más perjudicados. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario