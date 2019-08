Colegio MÃ©dico va al paro indefinido desde el lunes

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El Colegio M茅dico de Bolivia y la Comisi贸n Nacional de Salud (Conasa) determinaron ayer iniciar un paro nacional indefinido desde el pr贸ximo lunes en protesta por la falta de atenci贸n y respuestas concretas a las demandas que tiene el sector, seg煤n detall贸 el presidente del ente colegiado, Edwin Viruez. La ministra de Salud, Gabriela Monta帽o, en tanto, detall贸 que el paro m茅dico pretende afectar la implementaci贸n del Sistema 脷nico de Salud (SUS). Asimismo, sobre la resoluci贸n de las demandas del sector, asegur贸 que el escenario de di谩logo est谩 abierto. La reuni贸n de los m茅dicos se desarroll贸 en Cochabamba, con los representantes de los colegios departamentales y las federaciones sindicales de profesionales del sector. Los m茅dicos adoptaron la medida de presi贸n luego de que se consideraron agotadas las instancias de di谩logo con los representantes del Gobierno nacional. "Hemos estado casi un a帽o en mesas de di谩logo en las que siempre ha sido un di谩logo de sordos, en la cual se le ha mentido, no s贸lo al pa铆s, (tambi茅n) a los profesionales", asegur贸 el titular. Cinco puntos Los m茅dicos exigen cinco puntos de atenci贸n al Ministerio de Salud: institucionalizaci贸n de los cargos de base, intermedios y jer谩rquicos; abrogaci贸n de la Ley 1189 de fortalecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS); la incorporaci贸n de profesionales de salud a la Ley General del Trabajo; declarar el sector como estrat茅gico, y participaci贸n en la ley contra el c谩ncer. Viruez detall贸 que la medida se da por la falta de predisposici贸n de la ministra Monta帽o. Asever贸 que las respuestas del Ministerio de Salud fueron insuficientes y nada satisfactorias. En la conferencia de prensa que brindaron los representantes del Conasa y del Colegio M茅dico, aseguraron que todas las demandas siguen sin ser atendidas y consideraron, por ejemplo, que los hechos que se suscitan en la CNS son actos de "corrupci贸n" que no se frenan desde la administraci贸n p煤blica. El Sindicato de Ramas M茅dicas y Afines (Sirmes) de La Paz iniciar谩 un paro de 72 horas desde este mi茅rcoles. Ministra responde "Esperemos que el Colegio M茅dico de Bolivia, en vez de boicotear el Sistema 脷nico de Salud, sea un factor de unidad y de trabajo conjunto para poder avanzar en el seguro gratuito. No vemos raz贸n por la que puedan realizar un paro afectando a las bolivianas y bolivianos, que d铆a a d铆a necesitan atenci贸n m茅dica", dijo la Ministra. Luego dijo que se ha respondido a los cinco puntos planteados por el sector m茅dico, mediante una nota que dejaron en la reuni贸n que sostuvieron en Santa Cruz, y que abandon贸 el Colegio M茅dico de Bolivia. 聽 El Colegio M茅dico de Bolivia y el Conasa determinaron el paro desde el lunes, Salud insta al di谩logo nuevamente. 聽 FIRMAN CONVENIO DEL SUS EN SANTA CRUZ La ministra de Salud, Gabriela Monta帽o, y el gobernador de Santa Cruz, Rub茅n Costas, suscribieron ayer un convenio para la implementaci贸n inmediata del Sistema 脷nico de Salud (SUS) en los hospitales de tercer nivel de ese departamento, luego de seis meses de debate entre ambas instancias. "Nos alegramos que el SUS pueda estar en los nueve departamentos, que todos los bolivianos tengan la oportunidad de tener una atenci贸n gratuita", dijo Monta帽o. Explic贸 que con ese acuerdo se garantiza una inversi贸n de 67 millones de bolivianos en equipamiento e infraestructura para los cuatro hospitales de tercer nivel. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario