Comisión de Unión Europea concluye que reelección no es derecho humano

Agrandar la foto + Twittear La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, difundió este lunes un informe a solicitud de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde señala que "la reelección no es un derecho humano como tal, sino una modalidad del derecho a ser elegido". En su nuevo informe, la Comisión de Venecia está a favor de los límites del mandato presidencial en los regímenes presidencial y semipresidencial, porque ayuda a prevenir el abuso de poder y no limitan indebidamente los derechos de los aspirantes a candidatos o votantes. Señala que para eliminar los límites se requiere una enmienda constitucional, pero tales enmiendas si resultan en la prolongación del mandato presidencial solo deberían tener efecto para los futuros titulares de la oficina. "Los referendos populares para aprobar tales enmiendas no deben usarse para eludir los procedimientos parlamentarios. Finalmente, los tribunales constitucionales pueden desempeñar un papel después de que el legislador constitucional haya adoptado enmiendas relevantes", dice el comunicado. Los expertos constitucionales del Consejo de Europa prepararon el informe a solicitud de la Organización de los Estados Americanos "en el contexto de una mala práctica observada recientemente (en América Latina) de modificación de los términos presidenciales mediante una decisión de los tribunales constitucionales en lugar de un proceso de reforma". Se basa en una encuesta comparativa de países de Europa, África, Asia y América, así como en trabajos anteriores de la Comisión de Venecia en los que ha expresado claramente su enfoque crítico hacia disposiciones constitucionales que permiten más de una reelección de la cabeza de estado en sistemas presidenciales y semipresidencial. El informe en cuestión fue aprobado el 17 de marzo en la sesión plenaria de la Comisión que prometió publicar su texto íntegro el 20 de marzo. La Comisión de Venecia fue instituida en 1990 como órgano consultivo del Consejo de Europa.