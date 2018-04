Comisión de la Verdad no llamó a declarar a García Meza pese a pedido

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El abogado del fallecido exgeneral del Ejército Luis García Meza, Frank Campero, reveló hoy que la Comisión de la Verdad no llamó a declarar a su patrocinado pese a que hubo un pedido para tratar el tema de los desaparecidos en su gestión. Campero también lamentó que la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd) se haya rehusado a reunirse con el exdictador. En ese sentido el jurista dijo que quedaron temas pendientes para ambos lados. "Hay temas pendientes para ambos lados que han quedado todavía en la nebulosa: primero, temas con relación al golpe de Estado del 17 de julio de 1980, ya que a Asomand le hemos pedido hace tres años que ellos puedan venir para sentarnos a dialogar; a la Comisión de la Verdad solicitamos que lo llamen a declarar al general García Meza, pero no lo hicieron, perdieron esa oportunidad y quedó pendiente esa charla", expresó Campero. El domingo a las 3:00 de la madrugada, un paro respiratorio cegó la vida de Luis García Meza Tejada de 88 años, que gobernó de facto Bolivia entre el 17 de julio de 1980 y el 4 de agosto de 1981. Su gobierno fue calificado como uno de los más violentos del país con un saldo de al menos 30 personas desaparecidas. Asofamd señaló que el general dejó una deuda histórica al país al "llevarse a la tumba" la información sobre los desaparecidos en su gobierno de facto. El segundo tema, dijo Campero, por parte del exgeneral quedó pendiente aclarar que él no fue el que envió a matar al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, sino el difunto general Hugo Bánzer Suarez. "Más allá de eso, el general García Meza a pagado estos 30 años sin derecho a indulto, ha sido sometido a esa condena y obviamente han quedado temas pendientes para ambos lados", apuntó. Sobre posibles temas legales pendientes, el abogado remarcó que como los delitos son intuito persona, al fallecer su patrocinado, "todos los procesos que él tenía, la condena a cadena perpetua, los 30 años sin derecho indulto, se extinguen automáticamente y eso no pasa a la familia". "La familia absolutamente no tiene nada que ver porque el general García Meza ha sido juzgado por su etapa de Presidente", dijo. Rechazó las afirmaciones referidas a que la familia del difunto deba asumir resarcimiento a las víctimas de su gestión. "Todo lo que el general ha tenido en vida se extingue automáticamente y no existe la transferencia o la sucesión de obligaciones que se ha escuchado", remarcó. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario