Comités cívicos ratifican paro nacional con bloqueos para el 21 de febrero

La reunión de comités cívicos de Bolivia resolvió hoy ratificar el paro nacional, con movilizaciones y bloqueos, para el próximo 21 de febrero. La medida surge en demanda del respeto al resultado del referendo del 21F, donde triunfó el No a la reelección del presidente Evo Morales y otras autoridades. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuellar, adelantó que las protestas continuarán "si el Gobierno no respeta el voto ciudadano y revierte la decisión arbitraria y abusiva de acatar la Sentencia 084 ". En tanto, la Cámara del Transporte Pesado de Bolivia anunció su adhesión con el bloqueo de carreteras. "La crisis política, social a la que nos llevó las acciones dictatoriales, del Gobierno nacional, como la promulgación del Código del Sistema Penal sin consenso y de manera autoritaria permitió la unificación de la ciudadanía", reza la resolución de la asamblea. Por la mañana, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que actúe a favor del respeto de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016. El expresidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, adelantó que el paro cívico fue respaldado por algunas organizaciones sociales, representantes provinciales, que harán parte de la medida. Los comités de Chuquisaca y Trinidad, se sumaron a la medida a pesar de no asistir a la reunión. Cuellar manifestó que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 0084 que habilita al Presidente para su repostulación, es contraria a los derechos del pueblo boliviano, ilegal y arbitraria. Sobre las movilizaciones anunciadas por parte de grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), advirtió la experanza de una protesta pacífica y dijo que la Policía debe precautelar la seguridad de los ciudadanos. La próxima reunión de los comités se realizará el 14 de febrero en la ciudad de La Paz con fines de evaluar la estrategia y coordinar acciones para el paro cívico.