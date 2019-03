Fotografia: Duglas Ormachea / P√°gina Siete Agrandar la foto + Twittear Es verdad que el camino que conduce a Patapampa tiene peque√Īos riachuelos ¬†de agua cristalina y ofrece una vista de ¬†imponentes nevados. Otro contraste que muestra este escenario es la acumulaci√≥n de ¬† ¬†promontorios de escombros y basura electr√≥nica ¬†que sirven de descanso a las ¬†aves. Seg√ļn los ¬†pobladores de las zonas aleda√Īas, ¬†de ¬†los ¬†ojos ¬†de ¬†agua del sector ¬†se alimentan unas ¬†tres ¬†comunidades del lugar. Y es por eso que ¬†los pobladores ¬†se oponen a la instalaci√≥n del nuevo relleno sanitario en este sector, ¬† elegido por la Alcald√≠a de La Paz. Desde que se enteraron de la noticia de este proyecto, comunarios y ¬†vecinos de ¬†Ciudadela Ferroviaria, Achachicala Central, Plan Autopista, Siete Lagunas, Las Nieves, Limanipata, Caja Ferroviaria, Ciudadela Ferroviaria, Cristo Rey, Cinco de Agosto, San Luis, Vino Tinto y Perif√©rica ¬† se declararon en emergencia e iniciaron las protestas. En Patapampa, la ¬†"tierra es ¬†h√ļmeda todo el a√Īo", seg√ļn los comunarios. Los vecinos indican ¬†que ¬†este ¬†lugar es ¬†tur√≠stico y de uso para pastear ¬†ovejas, llamas y alpacas. ¬†En el sector ¬†se observan tambi√©n varios ¬† ojos de agua que se convierten ¬†en ¬†la principal fuente h√≠drica ¬† para al menos tres comunidades.



"Tenemos ojos de agua.  Este lugar no es apto para  un relleno sanitario, acá mantenemos las represas con agua, tenemos el río Choqueyapu y tenemos  una zona turística",  dice Juan Mamani, representante de Achachicala Centro. Concepción Mamani tiene  60 años y cuenta que nació en la comunidad Achachicala Originario. Está parada delante de un  promontorio  que  evidencia  los primeros movimientos  de tierra que  realizaron    las  volquetas   de la Alcaldía el pasado fin de semana para habilitar el nuevo relleno. "Por  este lugar no pueden entrar  movilidades", dice  Mamani,  mientras ingresa  al lugar marcado por los canales de lodo que dejaron las volquetas del municipio. "Siete Lagunas toma esta  agua. Llevábamos lo que sale del ojo de agua en mangueritas, aquí tenemos pozo", explica. Según Mamani, las otras comunidades que usan el agua de las vertientes son Limanipata, Siete Lagunas y Centro Achachicala. Pero como las venas, asegura la mujer,  el  agua tiene vías subterráneas que llegan a una  planta de tratamiento para La Paz. Para Antonio Poma, comunario de Achachicala Centro, las zonas que consumen agua de vertiente de manera directa son Achachicala Alto, Centro  Achachicala, Chacaltaya, Achachicala Originario, Limanipata y Villa Ingenio. "Ahí (Limanipata) tienen agua estancada del pozo, eso toman; EPSAS (Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento) recién está subiendo a ese lugar", explica. "Yo soy comunario, ¿acaso no se nota en mi ropa?", pregunta Poma. Él viste  un pantalón desgastado, tejido de lana de oveja, un bolso de lana y un par de guantes del mismo material, para combatir  el frío. Su ganado,  que se halla a  200 metros de distancia del lugar donde se habilitará el relleno, está compuesto de llamas y alpacas. Estos animales beben de los ojos de agua, que  parecen   lagunas de medio metro de diámetro. La versión de los comunarios es contraria a  la de una comisión, conformada por un diputado, cuatro asambleístas departamentales y una concejala,   que ayer realizó una inspección en Patapampa.   Según  las autoridades, se ha verificado la lejanía que hay entre las represas de agua con el terreno para el  relleno sanitario.   Esta comisión se constituyó en el lugar a las  7:30 y llegó a la parte alta desde donde se divisa la gran distancia de las fuentes de agua  respecto al espacio donde se apunta   instalar el relleno sanitario transitorio. El director del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), Rubén Ledezma, dice que la represa de Pampalarama se encuentra a más de nueve kilómetros del terreno, Alpaquita a más de seis kilómetros y Chacaltaya está a  2,5 kilómetros de distancia. Además, que estas infraestructuras están en otra cuenca.  "Queremos mostrar que el sitio donde queremos  poner el relleno no influirá en las represas que están más arriba. Son sitios muy lejanos", asegura.