Conflicto por el precio de la soya se prolonga; condicionan el diálogo

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El precio interno de la soya moviliz贸 ayer a los medianos y peque帽os productores del grano de Santa Cruz. Pese a la convocatoria del Gobierno para reunir a este sector con las industrias oleaginosas, los agricultores del municipio de San Juli谩n determinaron continuar indefinidamente con los bloqueos mientras sus demandas no sean atendidas. "(El Gobierno) nos est谩 pidiendo que desbloqueemos para que tengamos una reuni贸n, pero las bases dijeron que no. Que primero traigan una respuesta y luego vamos a analizar", afirm贸 el dirigente de los productores soyeros de Santa Cruz, H茅ctor Calahuana. Los productores bloquearon la carretera a Beni en Cuatro Ca帽adas, Los Troncos y San Juli谩n. Antes del mediod铆a, los dos primeros puntos levantaron sus medidas e ingresaron a un cuarto intermedio ante el llamado al di谩logo del Gobierno. El gerente de la Asociaci贸n Nacional de Productores de oleaginosas (Anapo), Jaime Hern谩ndez, dijo que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el de Desarrollo Rural y Tierras, C茅sar Cocarico, condicionaron el inicio del di谩logo al cese de las movilizaciones, pero en vista a la resistencia de un sector la reuni贸n no se realiz贸. Cocarico reconoci贸 la desesperaci贸n que existe en los productores por el bajo precio de la soya, en esta l铆nea critic贸 a las industrias que no acompa帽an el repunte que tuvo el precio internacional del grano en el mercado de Rosario. "Hace dos semanas el precio internacional de la (tonelada de) soya estaba entre 300 y 305 d贸lares, ayer subi贸 hasta 347 d贸lares en el mercado de Rosario, lo que pasa es que ac谩 en Santa Cruz no est谩 subiendo as铆, por lo tanto, deber铆a haber algo de indulgencia de los empresarios para por lo menos subir como en el exterior", dijo聽 en Unitel. Agreg贸 que actualmente las industrias est谩n pagando entre 225 y 245 d贸lares. Cocarico considera que el precio es "injusto", sin embargo, se帽al贸 que el Gobierno no puede regularlo, pero s铆 intermediar. El pliego petitorio聽 incluye la creaci贸n de un seguro agrario para los medianos y peque帽os productores, reactivaci贸n econ贸mica para el sector productivo,聽 un banco de fomento, liberaci贸n de los nuevos eventos transg茅nicos, entre otros. 聽 LOS HABITANTES DE SAN JULI脕N El municipio de San Juli谩n se caracteriza por ser una regi贸n productora de soya. El 80 por ciento de sus habitantes se dedica a este rubro, seg煤n el productor Hector Calahuana. El precio internacional del grano de soya en el mercado de Rosario est谩 a 347 d贸lares la tonelada. Los agricultores piden una nivelaci贸n. El 29 de mayo el Gobierno autoriz贸 la exportaci贸n del 60 por ciento de la producci贸n de soya. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, C茅sar Cocarico, dijo, en anteriores declaraciones, que el sector soyero reporta p茅rdidas de al menos 300 millones de d贸lares debido a la ca铆da del precio internacional. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario