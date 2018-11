Fotografia: elpa铆s.bo Agrandar la foto + Twittear El Comit茅 C铆vico, la Universidad Aut贸noma Juan Misael Saracho y asamble铆stas conformaron una comisi贸n interinstitucional para asumir acciones en contra de los trabajos de exploraci贸n petrolera que YPFB Chaco pretende realizar en los bloques Astillero y Churumas. La determinaci贸n surge luego de que, sin el consentimiento de las comunidades afectadas ni haber cumplido con la consulta, la Direcci贸n General de Medio Ambiente y Cambios Clim谩ticos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) entreg贸 la licencia medioambiental para que se desarrollen proyectos de perforaci贸n en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariqu铆a. Seg煤n el presidente del Comit茅 C铆vico de Tarija, Juan Carlos Ramos, el domingo se realizar谩 una inspecci贸n en Tariqu铆a para recoger las quejas de los pobladores de la zona y verificar denuncias de posible presencia de maquinaria. A帽adi贸 que se envi贸 una nota al Ministerio de Hidrocarburos para que remita toda la informaci贸n que fue entregada para el tr谩mite de solicitud de licencia ambiental para verificar c贸mo figura la consulta que nunca se realiz贸 en el lugar. Por su parte, el asamble铆sta que integra la Comisi贸n de Energ铆a e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, C茅sar Mentasti, advirti贸 que las corrientes de aire de la reserva coadyuvan en la generaci贸n de recursos h铆dricos para todo el valle central de Tarija, donde habita el 60 por ciento de la poblaci贸n. "El Gobierno nacional nunca viene a Tarija a explicar el tema, solamente nos enteramos por medios y no por parte del Ministerio de Hidrocarburos, pese a que el Ministro es de origen tarije帽o", indic贸. El asamble铆sta tambi茅n exigi贸 una explicaci贸n clara por parte de las autoridades. "Nunca jam谩s se va a volver a recuperar el 谩rea de exploraci贸n, pero por lo menos se puede llevar adelante un plan de pasivos ambientales para recuperar lo que significa la biodiversidad", dijo. El MMAyA emiti贸 dos Declaratorias de Impacto Ambiental (DIA), la primera para la "perforaci贸n pozo Astillero X1 y Astillero X2" y la segunda para el proyecto de "intervenci贸n del Pozo Chu X2 y perforaci贸n del Pozo Chu X3", m谩s conocido como proyecto Churumas, en el municipio tarije帽o de Padcaya, y la tercera para Domo Oso X-1 y Domo Oso -X-2. De acuerdo a los documentos, tras realizarse un "estudio de evaluaci贸n de impacto ambiental anal铆tico integral" de los proyectos, se determin贸 el permiso para la ejecuci贸n de los mismos: "Habi茅ndose cumplido con los requisitos m铆nimos desde el punto de vista ambiental, por lo cual queda autorizada la implementaci贸n del proyecto", se lee. Para el primer proyecto, el permiso fue dado a conocer el pasado 31 de octubre, mientras que para el segundo, el 9 de noviembre. En julio, las autoridades de Tarija presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acci贸n de inconstitucionalidad abstracta para que se declare inconstitucionales las leyes 1014, 1015, 1049 y 1050 de aprobaci贸n de proyectos de exploraci贸n y explotaci贸n petrolera en Tariqu铆a. 聽 Exigen que el Ministerio de Hidrocarburos remita los documentos que avalan la exploraci贸n 聽 MARGARITA DESATA DISPUTA ENTRE TARIJA Y CHUQUISACA REDACCI脫N CENTRAL Tras revelarse que en 2012 se distribuyeron las regal铆as del campo Margarita sin tener l铆mites geogr谩ficos definidos, el gobernador de Tarija, Adri谩n Oliva, anunci贸 que se asumir谩n acciones legales para defender los intereses del departamento y establecer responsabilidades de las autoridades que en ese entonces avalaron esa distribuci贸n. "Tenemos que tomar acciones, es una competencia departamental. Lo que hoy se cuestiona es que el Gobierno siempre trata de tapar problemas de una y otra regi贸n, lo que hacen es partir de los m谩s peque帽os para dar a las otras", manifest贸 el asamble铆sta de Tarija, C茅sar Mentasti. Seg煤n el Pa铆s de Tarija, el responsable de la Unidad de L铆mites de la Gobernaci贸n, Roberto Coro, confirm贸 el lunes que mediante nota formal remitida por Juan Manuel Pi茅rola Sandoval, comandante del Instituto Geogr谩fico Militar (IGM), al gobernador Adri谩n Oliva, se certific贸 que "no se realiz贸 trabajo alguno de demarcaci贸n de l铆mites interdepartamentales del departamento de Tarija". En ese sentido, el presidente del Comit茅 C铆vico de Tarija, Juan Carlos Ramos, se帽al贸 que no permitir谩n m谩s atropellos en el departamento y anunci贸 acciones para presionar al Gobierno. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario