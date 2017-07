Consejo suspende a juez que liberó al brasileño atracador

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El Consejo de la Magistratura suspendió de sus funciones al juez Fernando Rivadeneira por la liberación del ciudadano brasileño Antonio Abdón da Silva Costa, quien cayó abatido la semana pasada tras participar del atraco a la joyería Eurochronos en Santa Cruz, donde fallecieron por impacto de bala un policía y la empresaria de esa tienda. El representante del Consejo, Williams Dávila, informó que en el transcurso de la tarde, el juez será comunicado oficialmente para que asuma defensa en libertad en un proceso disciplinario, tras la denuncia por prevaricato iniciado por el Ministerio Público. "Es una suspensión temporal por faltas gravísimas porque en la liberación del brasileño no ha tomado en cuenta algunos aspectos del procedimiento y eso nos preocupa y esencialmente es la falta de una resolución de competencia que nos tienen que dar a los jueces paceños, porque el caso vino del Beni y vamos a ver quiénes han conocido la causa", manifestó. En torno al argumento del juez en sentido que lo liberó porque no puede estar más de 30 meses, Dávila manifestó que esa situación debe ser aclarada en un proceso jurisdiccional, donde se analizará la participación de todos los sujetos procesales y ver la participación del Ministerio Público, que en la audiencia de liberación no estuvo presente. Entre tanto, la bancada de Unidad Demócrata denunció que el Servicio Nacional de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno, incumpliendo la Ley 370 que prohíbe el ingreso a territorio boliviano de personas con sentencia condenatoria, permitió el ingreso del ciudadano brasileño Antonio Abdón Da Silva Costa, quien participó en el asalto a la joyería Eurochronos en Santa Cruz. El jefe de bancada Edwin Rodríguez afirmó en conferencia de prensa que la directora de Migración Silvia Paola Roxana Rengel, no aplicó el artículo 26 de la Ley de Migración, que prohíbe el permiso de extranjeros que tengan que ver con delitos o que fueron condenados por delitos penales. Por ese motivo, envió una petición de informe escrito al Ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que explique las razones porque las que no se expulsó al ciudadano brasileño que, además estuvo preso en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, por haber participado anteriormente en otro atraco a una joyería en Santa Cruz. Rodríguez hizo esta relación para denunciar que el brasileño vinculado a la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, fue liberado por el juez Fernando Rivadeneira, supuestamente esposo de la Directora de Migración. El asambleísta opositor indicó que Rivadeneira no reunía los requisitos para asumir el cargo del juez, porque se aplazó en la Escuela de Jueces de Sucre, donde una resolución de directorio le habría otorgado (regalado) 12 puntos extraordinarios con los que aprobó el curso de juez. La misma bancada envió una petición de informe escrito al Tribunal Supremo de Justicia para que el Consejo de la Magistratura brinde una explicación del proceso de toma de exámenes y aprobación de Fernando Rivadeneira, acusado y procesado por liberar con documentos al brasileño que cayó abatido por la Policía, tras protagonizar la muerte de un policía y la empresaria de la joyería Eurochronos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario