Construir vías en Bolivia cuesta hasta $us 1,2 millones el kilómetro

Fotografia: Carlos Lopez/Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Construir carreteras en Bolivia puede variar entre los 800 mil y 1,2 millones de d贸lares, a la par del promedio en Am茅rica Latina, que es de 1,2 millones de d贸lares el kil贸metro, dependiendo de d贸nde se emplazar谩 la infraestructura vial, las obras de arte y la distancia para la extracci贸n de agregados. Seg煤n el presidente de la C谩mara Boliviana de la Construcci贸n (Caboco), Franklin P茅rez, en Bolivia los costos para la construcci贸n de una carretera var铆an principalmente por las condiciones geogr谩ficas y la topograf铆a Explic贸 que construir una carretera en zonas altas y monta帽osas puede costar hasta 1,2 millones de d贸lares por kil贸metro. Mientras que en un sector llano, sin cerros ni monta帽as, llega a costar hasta 800 mil d贸lares el kil贸metro. Los costos suelen ser m谩s variables cuando se trata de una zona con r铆os y precipitaciones. Una auditor铆a del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) compar贸 24 proyectos viales realizados entre 2000 y 2013, llegando a la conclusi贸n de que una carretera construida en Am茅rica Latina cuesta siete veces m谩s que en Europa, donde el kil贸metro lineal se cotiza en 178 mil d贸lares. El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Marco Fuentes, dijo que los precios de las carreteras en Bolivia no pueden estandarizarse ni compararse con pa铆ses de la regi贸n por las condiciones geogr谩ficas. A帽adi贸 que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) debe realizar un estudio de costos referenciales para tener par谩metros en Bolivia. "La ABC tiene que ayudar a transparentar este manejo de la informaci贸n. Tener precios referenciales (de las carreteras) y obras de arte (puentes, alcantarillas, t煤neles) por regiones", afirm贸. El Sillar Una de las carreteras m谩s costosas en el pa铆s es la de El Sillar, donde se pretende emplazar una doble v铆a de 28 kil贸metros a 426 millones de d贸lares. El proyecto a dise帽o final de la doble v铆a El Sillar contempla la implementaci贸n de 28 puentes, dos t煤neles y muros de contenci贸n en seis kil贸metros para superar los problemas de los 28 kil贸metros geol贸gicamente inestables. Otro de los proyectos m谩s costosos en el pa铆s fue la implementaci贸n de la doble v铆a La Paz-Oruro, que tuvo una inversi贸n inicial de 257,32 millones de d贸lares, pero se increment贸 a un poco m谩s de 300 millones de d贸lares para construir 209 kil贸metros. Para el gerente regional de la ABC de Santa Cruz, Adhemar Rocabado, el precio de una carretera depende de una serie de elementos que conllevan a que el costo de 茅sta sea diferente al de otras. Explic贸 que, por ejemplo, la distancia del lugar de donde se extraen los agregados puede incidir en el presupuesto final, al igual que las estructuras como puentes, viaductos, terraplenes y otros. "No hay un precio exacto, por eso es que cada carretera tiene sus propios precios unitarios, tiene sus propias especificaciones y tiene sus propios t茅rminos de referencia", dijo. Rocabado agreg贸 que, por ejemplo, la carretera que une los municipios de Los Troncos y Cuatro Ca帽adas, en Santa Cruz, incorpora al puente Benegas, el m谩s largo de Bolivia, de 1.440 metros, cuyo costo (s贸lo el puente) fue de 50 millones de d贸lares. Rocabado indic贸 que el precio por kil贸metro lineal de carretera construida en Bolivia es menor en relaci贸n a las carreteras construidas en pa铆ses de Europa o Estados Unidos, puesto que 茅stas son de car谩cter especial porque tienen la capacidad para soportar importantes cantidades de peso, mientras que en Bolivia las carreteras est谩n limitadas a soportar camiones de hasta 45 toneladas. Sin embargo, el presidente de la Asociaci贸n de Ingenieros Em茅ritos (Asieme), Gonzalo Maldonado, indic贸 que si bien las condiciones geogr谩ficas en Bolivia provocan variaciones importantes en el presupuesto, hay dobles v铆as en las que s贸lo se interfiere en dos carriles y no en los cuatro que contempla la obra. "Se est谩 manejando mucho dinero y no estamos viendo buenos resultados, eso es por la calidad y aspectos t茅cnicos (...) debe haber calidad de proyecto, calidad de construcci贸n y calidad de mantenimiento, si lo 煤ltimo no se da de nada ha servido hacer buenas carreteras", se帽al贸. 聽 DATOS ABC identifica 20 alcantarillas en mal estado. Tras el desplome de la plataforma que provoc贸 la ruptura de cuatro alcantarillas en la carretera que une Cochabamba con Santa Cruz, a la altura de la poblaci贸n de Senda VI, personal de la ABC realiz贸 una inspecci贸n a las 134 alcantarillas existentes en el tramo Chimor茅-Ivirgarzama, de las que 20 est谩n en situaci贸n cr铆tica y siete en mal estado. Una v铆a de El Sillar se vio afectada por las lluvias. La ABC inform贸 que, debido a las intensas lluvias registradas en el tr贸pico, fue afectada una plataforma de la v铆a nueva Cochabamba-Santa Cruz, en el sector El Sillar, a la altura del kil贸metro 116. Destinaron 20 millones para mantenimiento. En 2017, la ABC destin贸 20 millones de bolivianos para las tareas de mantenimiento de los 28 kil贸metros geol贸gicamente inestables que conforman la zona de El Sillar, en la carretera nueva a Santa Cruz, la mitad del dinero presupuestado en el plan de lluvias a nivel departamental. 聽 LA REGI脫N TIENE PLANES INCIPIENTES PARA DESASTRES La mayor铆a de pa铆ses de Am茅rica Latina enfrentan serios desaf铆os institucionales, t茅cnicos, financieros, pol铆ticos y sociales para adaptar sus carreteras al clima, hecho que pone en riesgo tanto la seguridad como la sostenibilidad de los sistemas viales de la regi贸n. Ante esta situaci贸n, CAF -banco de desarrollo de Am茅rica Latina- ha publicado una "Gu铆a de buenas pr谩cticas para la adaptaci贸n de las carreteras al clima", que propone medidas de adaptaci贸n a corto, medio y largo plazo que incluyen herramientas de gesti贸n ambiental, planificaci贸n y gesti贸n del riesgo originado en la variabilidad clim谩tica. Seg煤n la gu铆a, la situaci贸n actual en Am茅rica Latina y el Caribe presenta una cierta heterogeneidad entre los pa铆ses que la conforman. Mientras que algunos han comenzado a desarrollar planes de adaptaci贸n, otros se encuentran en fases muy incipientes, aunque se reconoce, de manera generalizada, la necesidad de actuar en este 谩mbito en todos los Estados. Las entidades multilaterales est谩n desplegando ambiciosos programas de ayuda para la adaptaci贸n a la variabilidad y cambio clim谩ticos, aunque la aplicaci贸n a las infraestructuras carreteras es relativamente reciente y las experiencias existentes son limitadas. 