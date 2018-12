Contra el SUS: mÃ©dicos inician paro de 48 h y prevÃ©n llegar al indefinido

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Luego del paro m√©dico de 48 horas declarado para este martes y mi√©rcoles, los profesionales en salud de Bolivia preparar√°n de manera escalonada la medida de presi√≥n hasta llegar al paro indefinido a nivel nacional, demandando que el Estado cumpla con los adeudos que tiene con los hospitales del sistema p√ļblico, adem√°s de solicitar al Gobierno no improvisar en la instauraci√≥n del Sistema √önico de Salud (SUS) sin contar con las condiciones m√≠nimas y menos un presupuesto adecuado. La informaci√≥n corresponde al presidente del Colegio M√©dico de La Paz, Luis Larrea, quien responsabiliza de esta decisi√≥n al ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, y al Ejecutivo en su conjunto, que busca implementar una medida definida s√≥lo por sus seguidores y sin considerar la parte t√©cnica. "(Hoy) est√°n llegando todos los presidentes de los colegios al departamento de La Paz para sumir una medida de 72 horas que ser√° la pr√≥xima semana y seguramente recibir el pr√≥ximo a√Īo con un paro general e indefinido, lastimosamente, a causa de este Gobierno insensible, mentiroso", sostuvo. Esta medida ser√° acatada por todos los Sirmes de Bolivia y Fersirmes, adem√°s de contar con el apoyo de las universidades, seguridad social, medicina privada, jubilados, entre otros. Sin embargo, el ministro Rocabado afirm√≥ que el paro m√©dico de 48 horas postergar√° m√°s de 500 cirug√≠as y m√°s 10 mil personas no recibir√°n atenci√≥n en el pa√≠s. Se prev√© que desde enero empezar√° a funcionar con el periodo de registro de usuarios, y dos meses despu√©s, en marzo, se activar√°n los servicios m√©dicos. Insisti√≥ en que los m√©dicos defienden intereses privados y que por esa raz√≥n rechazan el seguro de salud, que se implementar√° paulatinamente a partir de marzo del pr√≥ximo a√Īo a nivel nacional. ¬† SALUD PAGA DEUDAS POR ATENCIONES El Ministerio de Salud pag√≥ 33.389.185 bolivianos por deudas de atenci√≥n m√©dica a hospitales de La Paz y se prev√© que pague a los nosocomios del resto del pa√≠s los pr√≥ximos d√≠as. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario