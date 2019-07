Contradicciones en norma electoral generan dudas

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear La contradicci√≥n entre la Ley de R√©gimen Electoral y la Ley de Organizaciones Pol√≠ticas respecto a la posibilidad de renuncia y sustituci√≥n de candidatos a la presidencia y vicepresidencia se suma a la lista de vac√≠os que ponen en incertidumbre y generan m√°s dudas del proceso electoral, se√Īalaron expertos consultados. Asimismo, la falta de claridad en la aplicaci√≥n normativa de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto a la renuncia y sustituci√≥n de los candidatos es interpretada como una forma en que el √ďrgano Electoral busca beneficiar al MAS. La Sala Plena del TSE neg√≥ la renuncia planteada por Jaime Paz Zamora a su candidatura a la presidencia por el PDC, bajo el argumento de que la Ley de Organizaciones Pol√≠ticas y reglamentos determina que s√≥lo se puede sustituir el binomio por enfermedad terminal o muerte. Pero ante la decisi√≥n del candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Edwin Rodr√≠guez, de dejar sin efecto su postulaci√≥n, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, habl√≥ de la sustituci√≥n de los candidatos a trav√©s de la aplicaci√≥n de la Ley del R√©gimen Electoral. "El art√≠culo 108 de la Ley de R√©gimen Electoral (026) prev√© la renuncia en cualquier momento y adem√°s prev√© a la renuncia la sustituci√≥n por otro candidato 45 d√≠as antes de la elecci√≥n. Entonces es claro, est√° n√≠tido. Ahora, la Ley de Organizaciones Pol√≠ticas solamente organiza el tema de los partidos, pero el tema en cuesti√≥n ya est√° clarificado en la Ley 026", sostuvo el constitucionalista Williams Bascop√©. La presidenta del TSE, Mar√≠a Choque, admiti√≥ que estas contradicciones generan un vac√≠o legal. "La LOP se√Īala que las primarias son de car√°cter vinculante. La 026 tambi√©n en el marco de la normativa, tiene, vamos a decir, estos vac√≠os jur√≠dicos", dijo. Para Bascop√©, lo que pasa es que el TSE est√° haciendo un papel muy oscuro al tratar de obligar a los candidatos a participar contra su voluntad, con el objetivo de mantener disperso el voto opositor, ya que existen ocho candidaturas contrarias al oficialismo. Para Marcelo Arequipa, polit√≥logo, el tema se maneja de manera err√≥nea, toda vez que no es una sola norma que regula un proceso electoral, por el contrario es un cuerpo legal que se aplica en el mismo, como ser la Ley del R√©gimen Electoral, la Ley del √ďrgano Electoral, entre otros. "La figura de la renuncia como tal no existe (...), pero hay otra figura legal que existe est√° contemplada en las normas, esa figura legal se llama la inhabilitaci√≥n", explic√≥. Refiri√≥ que el art√≠culo 30 del Reglamento para las elecciones generales contempla que los candidatos presidenciales pueden ser inhabilitados y sustituidos. Seg√ļn el vocal Costas, la renuncia y sustituci√≥n de candidatos se podr√≠a analizar desde el 19 de julio. ¬† 45 d√≠as de plazo antes de los comicios tienen los frentes para sustituir a los candidatos que renunciaron, establece la Ley de R√©gimen Electoral (026). ¬† PIDEN APREHENSI√ďN DE ALCALDE DEL MAS La Fiscal√≠a de Riberalta (Beni) emiti√≥ una orden de aprehensi√≥n contra el alcalde de San Pedro (Pando), Fabio Dur√°n, para que rinda cuentas sobre la acusaci√≥n de presuntos delitos electorales, al ser se√Īalado como el principal impulsor del registro irregular de votantes del municipio beniano para que voten en la vecina alcald√≠a de San Pedro. Se desconoce el paradero de Dur√°n. El senador opositor por Pando, Yerko N√ļ√Īez (UD), solicit√≥ de manera escrita al TSE la "nulidad" del empadronamiento en Pando, tras las irregularidades que se presentaron en el registro de ciudadanos. ¬† PARTIDOS SE ACUSAN DE CONTUBERNIO CON EL MAS REDACCI√ďN CENTRAL El senador y excandidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Edwin Rodr√≠guez, advirti√≥ que la eventual aceptaci√≥n de su renuncia y la consecuente reposici√≥n del candidato a la vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No confirmar√≠a el "contubernio" que existe entre el postulante a la presidencia de ese frente √ďscar Ortiz y el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) para alentar la dispersi√≥n del voto en la oposici√≥n y garantizar que Evo Morales gane en primera vuelta.

En tanto, su exaliado √ďscar Ortiz lament√≥ los ataques que realiza su excompa√Īero de f√≥rmula, y que este hecho s√≥lo demuestra la traici√≥n de la que fue objeto.

Ante esto, asamble√≠stas nacionales del oficialismo indicaron que el tema tiene que ser esclarecido por el Tribunal Supremo Electoral, pero que lo √ļnico que este divorcio muestra es una oposici√≥n fragmentada que beneficia al MAS. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario