Coordinadoras departamentales analizarán medidas por el 21F

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Las coordinadoras departamentales por la Defensa de las Libertades Democráticas, conformadas por diferentes sectores, se reunirán mañana en Sucre para analizar una nueva agenda que contemple acciones para pedir el respeto al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016. Asimismo, informó que se mantendrán en estado de emergencia "hasta que se abrogue de manera definitiva, con tinta y papel, el Código del Sistema Penal que causó tanto daño a la población". "Creemos que el tema del 21F y el respeto por el voto ciudadano deben ser analizados. Será la tercera reunión de la Coordinadora Nacional, mañana analizaremos la disolución de esta coordinadora pero mientras la ciudadanía busque el respeto a sus derechos democráticos nosotros permaneceremos activos", informó la representante, Jeny Cladera. El domingo, el presidente Evo Morales envió una carta a la Asamblea Legislativa para la abrogación en su totalidad del nuevo Código, luego de varias semanas de protestas sociales en contra de la norma aprobada en diciembre. La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de hoy, tras más de 11 horas de debate, la ley corta que abroga el Código del Sistema Penal. En horas de la tarde se hará el tratamiento respectivo en el Senado. COD permanece en estado de alerta La Central Obrera Departamental (COD) determinó permanecer en estado de alerta y emergencia mientras se da el tratamiento de ley corta que abrogará el Código Penal. "Hemos estado más de 47 días en las calles de manera permanente y no dejaremos de estar alertas hasta que se dé por completo la abrogación (...). Gracias al pueblo boliviano estamos a punto de conseguir una demanda que no tuvo intereses políticos", manifestó el principal ejecutivo, Ángel Camacho. Finalmente, el dirigente dijo todas las coordinadoras departamentales por la Defensa de las Libertades Democráticas, además de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conalde), deben ser disueltas. "Para nosotros la Central Obrera Boliviana es el único ente matriz de los trabajadores", concluyó Camacho. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario