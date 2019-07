Fotografia: APG Noticias Agrandar la foto + Twittear De acuerdo con la evaluaci贸n de los l铆deres c铆vicos, la convicci贸n democr谩tica de los ciudadanos ayud贸 a realizar con 茅xito el paro de ayer, y ahora se dedican a la coordinaci贸n y organizaci贸n de la medida a escala nacional. "Se nos viene un nuevo paro c铆vico, esta vez nacional, y estoy seguro que Santa Cruz, que los cruce帽os, volveremos a mostrar nuestro compromiso con Bolivia, con su futuro y con su democracia", concluy贸 el discurso que brind贸 el presidente del Comit茅 pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el cierre de la jornada de paro que vivi贸 Santa Cruz. El l铆der c铆vico destac贸 que la gente par贸 voluntariamente, "esa convicci贸n democr谩tica de un pueblo que quiere por autoridades a servidores p煤blicos y no a dictadores", remarc贸. El cierre de la jornada lo hizo en medio de los representantes de los diferentes sectores que respaldaron el paro c铆vico y de las plataformas ciudadanas que, despu茅s de entonar el himno cruce帽o, gritaron a viva voz: "Nadie se rinde, nadie se cansa". Cerca de las 18:00 se fueron despejando las rotondas y avenidas donde se apostaron los activistas. Movimiento nacional

聽 En Cochabamba se realizó ayer una reunión que dio nacimiento al Pacto Cívico Patriótico, con la participación de la denominada Coordinadora de la FFAA y el sector pasivo de la Policía Boliviana, con el propósito de respaldar la lucha encabezada por los cívicos, el Comité de Defensa de la Democracia (Conade), plataformas ciudadanas y otras instituciones. El líder cívico de Cochabamba, Juan Flores, remarcó que la聽resolución también respalda el paro cívico nacional con cierre de fronteras que se planteó en la reunión nacional de este lunes y plantean como una fecha tentativa el 26 de julio. Adelantó que esto lo harán conocer en la reunión nacional, prevista para el 19 de julio en la ciudad de La Paz, donde definirán la fecha de la medida. Jornada tranquila La primera media jornada del paro se registró tranquila, con algunos incidentes aislados protagonizados por un grupo de personas que bloquearon. En horas de la mañana, integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) realizó una peque- ña caravana que se dirigió hasta los pies del monumento al Cristo Redentor. "Bolivia dice No, mi voto se respeta", fue la consigna que gritaban los jóvenes. En el primer balance de los cí- vicos destacaron la contundencia del paro y remarcaron que los sectores, como el transporte, los gremiales y el empresarial, se sumaron a la medida. "Es un costo duro, pero estamos dispuestos a asumirlo por nuestra democracia", explicó. Luego de dicho balance, la dirigencia cívica realizó una caravana que recorrió algunos lugares donde los ciudadanos habilitaron puntos de bloqueo.