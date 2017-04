Corte Suprema de Chile rechaza amparo por los nueve detenidos

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La Corte Suprema de Justicia de Chile rechazó hoy el recurso de amparo presentado por la defensa de los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en ese país. Los dos militares y siete funcionarios de la Aduana deberán permanecer detenidos preventivamente. La decisión fue comunicada por la cuenta en Twitter de la Fiscalía de Tarapacá y surge ante la alta expectativa de autoridades bolivianas y los familiares de los personeros, que fueron capturados hace más de 30 días. Esta jornada el ministro de Justicia, Héctor Arce, instó a qué los tribunos chilenos actúen apegados a la ley, ratificando que los bolivianos no cometieron delitos y solo combatían el contrabando en frontera. A su turno el presidente del Senado, José Alberto Gonzalez, aseguró que el Gobierno nacional no descuida el trabajo diplomático para lograr la liberación de los ciudadanos, a la par de las acciones judiciales. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario