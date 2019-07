Costas: Ley permite renuncias y sustituir candidatos presidenciales

Agrandar la foto + Twittear El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, asegur贸 que la Ley de R茅gimen Electoral permite la sustituci贸n de candidaturas por renuncia desde el 19 de julio, contradiciendo a la Presidenta del mismo 贸rgano, quien se帽al贸 que las candidaturas seguir谩n vigentes pese a las dimisiones. A la fecha, dos postulantes renunciaron a sus candidaturas. Un abogado constitucionalista asegur贸 que el TSE s贸lo busca beneficiar al oficialismo al no permitir la renuncia de candidatos, porque consolidar铆a la dispersi贸n del voto opositor. "La Ley de R茅gimen Electoral, en el art铆culo 108, habla de la sustituci贸n de candidaturas; en el inciso I, habla de las listas de candidatos que podr谩n sustituirse por causa de renuncia, inhabilitaci贸n, fallecimiento, impedimento permanente o incapacidad. Entonces, este art铆culo que est谩 vigente, que es el 108, est谩 abriendo, despu茅s de la presentaci贸n de las listas de candidatos, la opci贸n de que, de darse una contingencia de una eventual renuncia, se tenga que sustituir", asever贸 Costas en el programa "No Mentir谩s". D铆as antes, la Presidenta del TSE dijo que la normativa electoral vigente no admite la renuncia de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia porque 茅stos son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos o alianzas, en cumplimiento de la Ley de Organizaciones Pol铆ticas y los resultados de las elecciones primarias. Bajo este argumento, el TSE rechaz贸 la renuncia del candidato presidencial Jaime Paz Zamora, del Partido Dem贸crata Cristiano (PDC). El TSE explic贸 que la renuncia de Paz Zamora se rechaz贸 para precautelar los derechos de los militantes que los eligieron en las primarias y porque no existe la previsi贸n legal para la presentaci贸n de renuncia. Al respecto, Costas explic贸 que hay dos fases en el proceso de la presentaci贸n de las candidaturas a las elecciones generales: la primera, previa al 19 de julio, cuando vence el plazo del registro de la lista de los candidatos, y la otra, posterior a esa fecha, en la que se podr谩 complementar la presentaci贸n de candidaturas. El vocal aclar贸 que las renuncias presentadas hasta el momento reci茅n se van a tratar en la segunda fase y que 茅stas fueron planteadas de "manera anticipada". En ese sentido, las sustituciones de las candidaturas se podr谩n aplicar en cumplimiento de la Ley de R茅gimen Electoral, la cual se aplicar谩 desde el viernes 19 de este mes. Edwin Rodr铆guez, candidato vicepresidencial por Bolivia Dice No, tambi茅n renunci贸 a su postulaci贸n, el pasado viernes. El art铆culo 108 se帽ala que, presentadas las listas de candidatos para cualquiera de los cargos electivos, 煤nicamente podr谩n sustituirse por causa de renuncia, inhabilitaci贸n, fallecimiento, impedimento permanente e incapacidad total, acreditados fehacientemente ante el TSE al momento de presentar la sustituci贸n por parte de las organizaciones pol铆ticas. Seg煤n la norma, la renuncia ser谩 presentada por el interesado o su apoderado legal. Las sustituciones por causa de renuncia podr谩n presentarse hasta 45 d铆as antes del d铆a de la elecci贸n y por las otras causales hasta tres d铆as antes del d铆a de la votaci贸n. El renunciante ya no podr谩 participar como candidato en ese proceso electoral ni ser谩 reubicado en otra candidatura. 聽 2 renuncias de candidatos. A la fecha, se presentaron dos renuncias de candidatos: Jaime Paz Zamora, del PDC, y Edwin Rodr铆guez, de Bolivia Dice No. 聽 DATOS El 19 de julio culmina plazo de inscripciones.聽Seg煤n el calendario electoral, las organizaciones pol铆ticas tienen hasta el 19 de julio para presentar sus listas de candidatos a la Asamblea Legislativa. En el caso del binomio presidencial, deben presentar el certificado de no violencia y los referidos al art铆culo 238 de la CPE. Candidatos deben acreditar idioma originario.聽La acreditaci贸n de que hablan al menos dos idiomas oficiales podr谩 ser hecha con una declaraci贸n voluntaria ante notario de fe p煤blica o con el certificado emitido por una instituci贸n acreditada ante el Ministerio de Educaci贸n, universidades o la Escuela de Gesti贸n P煤blica. 聽 CRONOLOG脥A 27 de mayo. Emisi贸n de convocatoria.聽El TSE emiti贸 la convocatoria a elecciones el 27 de mayo, programando los comicios para el 20 de octubre. 19 de julio. Inscripci贸n.聽Esta fecha es el l铆mite para la inscripci贸n de los candidatos a legisladores de las organizaciones pol铆ticas. Tambi茅n la presentaci贸n de planes de Gobierno. 11 de agosto. Publicaci贸n.聽El TSE publicar谩 la lista de candidatos al Legislativo que cumplieron los requisitos. 5 de septiembre. Sustituci贸n.聽El calendario electoral menciona que entre el 12 y el 5 de septiembre se abrir谩 el periodo de sustituci贸n de candidaturas por renuncia. 19 de octubre. Lista final.聽El TSE publicar谩 esta fecha la lista final de las candidaturas habilitadas de las organizaciones pol铆ticas. 20 de octubre. Elecciones.聽Las elecciones generales se realizar谩n el 20 de octubre en el pa铆s y 33 naciones del exterior donde hay residentes bolivianos. 聽 "EL TSE INTERPRETA LA LEY DE MANERA ARBITRARIA" REDACCI脫N CENTRAL El abogado constitucionalista Williams Bascop茅 asegur贸 que la Constituci贸n y la Ley de R茅gimen Electoral garantizan el derecho a la renuncia de candidatos y tambi茅n la potestad de los partidos para sustituir a los renunciantes. Asever贸 que el Tribunal Electoral interpreta de manera abusiva la Ley de Organizaciones Pol铆ticas para favorecer al oficialismo dispersando el voto de la oposici贸n. "Un derecho pol铆tico se puede ejercer o no. Lo que hace el TSE es, de manera abusiva y arbitraria, interpretar que no existe la renuncia. Lo que ocurre de fondo es que el TSE est谩 mirando a otro lado para favorecer, presumimos, al candidato oficialista, porque parece que quisiera mantener la dispersi贸n del voto y evitar que haya una cierta unidad de la oposici贸n", indic贸. El experto recordó que el artículo 108 de la Ley 026 y la misma Constitución, en su artículo 14, garantizan el derecho a la renuncia y la sustitución, y la garantía de que nadie será obligado a hacer lo que la Carta Magna no mande, respectivamente. "No pueden obligar a un candidato a que participe contra su voluntad (...) la única obligación que dice la CPE es a votar", explicó. "Lo que hace el TSE es una forma grosera de interpretar la CPE y la ley con el único fin de mantener disperso el voto de los opositores, que obviamente el que se beneficia de esto es Evo Morales. Hay un servilismo descarado", dijo.