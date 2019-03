Cotas: Revelan que el daÃ±o financiero bordea los $us 8,9 millones

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El da帽o por el desfalco en la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), dentro del programa Cotas en Cuotas, ronda los $us 8,9 millones. As铆 lo detall贸 el viceministro de Cooperativas, Emilio Rodas, amparado en un informe preliminar de la Autoridad de Supervisi贸n y Fiscalizaci贸n de Cooperativas (Afcoop). El monto difiere de la auditor铆a de Cotas, la cual certific贸 un perjuicio de $us 7,7 millones. Esta promoci贸n permit铆a, a los socios de la entidad, adquirir equipos a cr茅dito mediante una simple solicitud. Pero exfuncionarios -ahora detenidos-, hac铆an requerimientos falsos y retiraban los equipos de los proveedores de la operadora, para luego venderlos en 'el mercado negro'. Rodas explic贸 que la diferencia se debe a que la Afcoop tom贸 en cuenta los impuestos que abon贸 la cooperativa por la compra de los equipos a las casas comerciales. "Sin el robo hab铆a una p茅rdida por impuesto; que no cubr铆a ni el consumidor ni el proveedor, y lo pagaba la cooperativa", precis贸 Rodas. Adem谩s, el informe observa falencias en el trabajo de los consejos de Administraci贸n y Vigilancia, por aprobar un programa, ajeno a la raz贸n social de la instituci贸n, y que deriv贸 en el millonario robo. En otro punto, Rodas observ贸 que la auditor铆a solo tom贸 en cuenta dos contratos de los cinco, firmados por Cotas, con proveedoras para surtir el programa. En esa l铆nea, el fiscal de Distrito, Mirael Salguero, dijo que el hueco financiero en la entidad puede ser m谩s alto, debido a la complejidad del caso y las nuevas pistas que se est谩n hallando, pero no dio mayores detalles. Consultados sobre las observaciones que hizo Rodas, desde la telef贸nica indicaron que la auditor铆a realizada al esquema verific贸 que el robo lleg贸 a $us 7,7 millones, correspondiente al periodo 2017 y 2018. "Ese fue el monto auditado de la p茅rdida que fue reportado", afirmaron. Sobre si la instituci贸n vulner贸 su raz贸n social, desde la sociedad, indicaron que no importan ni distribuyen equipos electr贸nicos. "Cotas en Cuotas聽se cre贸 para que el asociado tenga facilidad de adquirir equipos vinculados a las telecomunicaciones que la cooperativa provee", se帽alaron. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario