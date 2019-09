Crece la desesperación por la falta de atención médica desde hace un mes

Los pacientes que acuden a los centros de salud y hospitales p煤blicos de la seguridad social est谩n desesperados por la falta de atenci贸n y cuestionan la protesta de los galenos, que comenz贸 el pasado 19 de agosto y hasta la fecha contin煤a sin soluci贸n.

ANF, en un recorrido que hizo por el complejo hospitalario de Miraflores, el Hospital Obrero y el Policl铆nico 9 de Abril de la Caja Nacional de Salud (CNS), en La Paz, evidenci贸 que la atenci贸n que reciben los enfermos聽contin煤a siendo irregular y solo se da prioridad a los casos extremos de emergencia.

Por ejemplo, en el Hospital de Cl铆nicas,聽solo atienden las citas m茅dicas que fueron programadas antes de la protesta de los galenos聽y cirug铆as de emergencia.

Juana Quispe (46), una paciente con c谩ncer, relat贸 que, tras varias semanas de peregrinaje para recibir quimioterapia, los doctores le聽pidieron una serie de ex谩menes y el m谩s urgente es un estudio de cardiolog铆a, pero este servicio est谩 suspendido por el paro m茅dico.

"Primero me han pedido que me inscriba al Sistema 脷nico de Salud (SUS), despu茅s tomograf铆as, an谩lisis de sangre y otras cosas. Ahora me han mandado a cardiolog铆a, pero aqu铆 no hay, no est谩n vendiendo fichas para esa especialidad y me han recomendado una cl铆nica de El Alto, voy a tener que ir ah铆 porque dicen que es m谩s barato y lo que ahora me hace falta es dinero", dijo.

La paciente lament贸 que la protesta de los galenos聽continu茅 sin soluci贸n causando perjuicios a los enfermos, principalmente de escasos recursos, que no pueden ir a hospitales privados.

"Nos perjudica harto este paro, sobre todo a los que no tenemos plata, tenemos que ir a la fuerza a otros lugares por ex谩menes m茅dicos. Conozco hermanos que por eso no est谩n siguiendo su tratamiento, ojal谩 que se arregle de una vez", manifest贸.

Otro enfermo, de nombre Crisolo Machaca (56), cont贸 que logr贸 ser atendido en Emergencias del nosocomio miraflorino, despu茅s de "gritar de dolor" por una falla renal.

"El domingo en la tarde he venido porque no me pod铆a ni agachar, pero me han dicho que mi caso no era una emergencia. He tenido que llorar, arrodillarme a las se帽oritas enfermeras para que me reciban. Despu茅s de que me han visto, me han puesto suero y me han revisado. Creo que, si no hubiera llorado, estar铆a muerto porque el dolor era fuerte, ahora estoy mejor, pero sigo esperando que pase el paro porque me han pedido otros estudios", se帽al贸.

En los hospitales de la Mujer, del Ni帽o y T贸rax, la situaci贸n tambi茅n es similar porque si los enfermos no son considerados como casos de emergencia, no son atendidos.聽Varios de los pacientes coinciden que deben exagerar en su dolor para recibir atenci贸n m茅dica.

En el caso de la CNS (el Hospital Obrero y el Policl铆nico 9 de Abril)聽los asegurados contaron que en la ma帽ana se distribuye solo 10 fichas.

"No he conseguido ficha para hoy porque solo est谩n repartiendo 10 para todo el d铆a y ya no logr茅 conseguir uno m谩s. Realmente es un perjuicio el paro m茅dico, porque los doctores no est谩n trabajando y si est谩n en los consultorios, m谩s est谩n charlando con los visitadores m茅dicos", reproch贸 un asegurado que prefiri贸 guardar en reserva su nombre.

La unidad de Emergencias en el Obrero ha sobrepasado su capacidad, a diario llegan los enfermos buscando atenci贸n, muchos son transferidos a otros lugares o simplemente no reciben atenci贸n, seg煤n el testimonio de los mismos pacientes.

Ante esa situaci贸n, el ciudadano af铆n al Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ticona, quien tambi茅n interpuso un recurso de Acci贸n Popular contra los m茅dicos para evitar la interrupci贸n de los servicios de salud con paros, impuls贸 la creaci贸n de una asociaci贸n de pacientes y v铆ctimas de la protesta de galenos.

De acuerdo a Ticona, la organizaci贸n aglutina a m谩s de聽100 pacientes que fueron perjudicados por el paro y en este mes de movilizaciones al menos cuatro personas perdieron la vida.

"El paro m茅dico ya tiene un mes y los m谩s afectados son los m谩s pobres, aquellos que no tienen dinero para ir a una cl铆nica privada. Por eso la asociaci贸n busca ser la voz de las v铆ctimas. Lamentablemente, tenemos registro de cuatro fallecidos a nivel nacional por falta de atenci贸n y eso no puede quedarse ah铆", asever贸.

Ticona adelant贸 que alistan una protesta para el jueves,聽con todos los familiares y v铆ctimas del paro m茅dico para que la Fiscal铆a procese a los dirigentes de los galenos, Luis Larrea y Fernando Romero.

Hasta el martes, los galenos del sector p煤blico instalaron el segundo piquete de huelga de hambre para exigir al Gobierno atenci贸n a sus demandas, como la inclusi贸n a la Ley General del Trabajo.

