Cruzando el Amazonas. 500 kilÃ³metros de integraciÃ³n

Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear ¬† Recorrimos la ruta sin ning√ļn tipo de gu√≠a para ver qu√© ocurre en la zona de construcci√≥n de la carretera ante las constantes denuncias y cr√≠ticas que pretenden restar la importancia de esta obra de vertebraci√≥n caminera que est√° a cargo de la empresa china CRCCI. Partimos desde Riberalta. All√≠ consultamos la impresi√≥n de los pobladores sobre la obra. Las personas con las que hablamos tienen mucha expectativa por la conclusi√≥n de la carretera. Indican que acorta el tiempo de viaje de un punto a otro en el tramo que une a las poblaciones de Rurrenabaque y Riberalta. La gente afirma que antes del ingreso de la empresa constructora el viaje en √©poca seca demoraba alrededor de 20 horas en flota para llegar a Rurrenabaque. Actualmente, con el mantenimiento y mejora miento de la ruta, los pobladores demoran 12 horas y de acuerdo a los ingenieros encargados de la construcci√≥n se estima que cuando se concluya la carretera, el tramo Riberalta - Rurrenabaque podr√° unirse en seis horas y media a una velocidad promedio de 80 Km/hora. El chofer de una flota que hace el recorrido por la carretera cuenta que en √©poca de lluvias "sab√≠as cuando sal√≠as, pero no cuando llegabas a Rurrenabaque". "Con los camiones cargados de madera, pr√°cticamente desaparec√≠a la carretera", asegura. En el "Tramo Cuatro" el despliegue de personal y maquinaria es sorprendente.¬† Actualmente, entre profesionales, operadores y obreros est√°n trabajando en esta obra de ingenier√≠a con tecnolog√≠a avanzada alrededor de 1.800 personas; existen alrededor de 1.200 equipos entre maquinara pesada y volquetas; 21 campamentos y van sumando nuevos frentes de trabajo con m√°s equipos y personal. Se estima que en la actualidad se han generado m√°s de 1.500 fuentes de trabajo indirectas. Llegando al "Triangulo", intersecci√≥n que conecta el camino con el r√≠o Sena, visitamos un campamento de trabajadores de CRCCI con todas las comodidades. Aqu√≠ se observa una larga fila de viveros para el suministro de verduras que m√°s tarde ser√°n procesadas en los alimentos de los trabajadores. Los habitantes de la peque√Īa comunidad aleda√Īa manifestaron que su relaci√≥n con los trabajadores de la empresa china es escasa. "Trabajan desde las 7 de la ma√Īana hasta horas de la noche de lunes a s√°bado", dicen. Mientras avanzamos entre desv√≠os y se√Īalizaciones, cruzamos caravanas de volquetas que transportan material desde Rurrenabaque a todos los tramos donde se est√° construyendo la carretera. Paramos en la poblaci√≥n de Yata. All√≠ apreciamos la portentosa altura del puente que marca el nivel del nuevo terrapl√©n con el cual el caser√≠o queda metros abajo. Mientras com√≠amos en una pensi√≥n del lugar, la due√Īa del negocio nos explic√≥ que aquella zona se inunda en √©poca de lluvias, afectando la actividad del comercio. De quedar abajo la carretera, las flotas, camiones y otros veh√≠culos ya no parar√≠an por provisiones y la fuente de ingresos de estos comerciantes se extinguir√≠a Prosiguiendo la traves√≠a, llegamos a Santa Rosa, desde donde el camino est√° m√°s averiado y a pesar de que se observaba movimiento de personal, maquinaria y material de construcci√≥n, el despliegue es m√°s lento, en vista a que el dise√Īo final de este tramo fue aprobado reci√©n en mayo. Es el "Tramo Dos". Tambi√©n en la zona se ha establecido una f√°brica de tubos que se usan para la instalaci√≥n de alcantarillas. Pasando Santa Rosa las cosas cambian. Luego de haber viajado sobre una carretera que parec√≠a asfaltada, atravesamos un tramo duro, con mucho polvo. Si bien seguimos cruzando caravanas de volquetas a los costados, encontramos inmensos tubos para las alcantarillas. Los encargados de la obra explican que la diferencia se debe a que el dise√Īo final reci√©n fue aprobado hace algunos meses. Afirman que con el ingreso de la eva autoridad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Vladimir S√°nchez, se destrabaron los tr√°mites que obstaculizaban el desarrollo de la obra. Asimismo, pudimos comprobar que se trabaja con m√°s personal y equipo para nivelar el avance del "Tramo Dos" con el resto de la obra. Pernoctamos en Reyes. El panorama que se describe aqu√≠ es que la carretera que une las poblaciones entre Reyes y Rurrenabaque, est√° pr√°cticamente culminada. Los pobladores albergan muchas esperanzas porque la carretera sacar√° del estancamiento al municipio, atraer√° al turismo y terminar√° con los ag√≥nicos per√≠odos de inundaciones e incomunicaci√≥n que se ha estado viviendo todos los a√Īos en √©poca de lluvias. Un hecho que no es desconocido en el resto del pa√≠s. Los pobladores de esta hospitalaria regi√≥n aseguran que la carretera sacar√° del estancamiento a su municipio y brindar√° nuevas posibilidades en el √°rea del turismo y el comercio. Impulsar√° la regi√≥n. "Lo que se nos ha informado es que adem√°s se acabar√° la agon√≠a de las inundaciones". Como en todos los lugares en los que nos detuvimos a hablar con la poblaci√≥n expresan su satisfacci√≥n. "Vamos a sacarnos de encima esa sombra negra que nos amenazaba cada √©poca de lluvias y nos dejaba incomunicados". Como nos hab√≠an adelantado esta ruta est√° pr√°cticamente terminada, resta que se coloque asfalto sobre una plataforma compacta y se concluyan los trabajos para el tendido de la red de alcantarillado. Finalizando el recorrido, rumbo a Rurrenabaque, nos encontramos con una fila interminable de volquetas esperando transportar material a la ruta. Ah√≠ nos informan que por el tipo de suelo de la carretera hab√≠a que transportar todo el material para la conformaci√≥n del terrapl√©n, desde Rurrenabaque al resto de la v√≠a. Es decir, realizar un acarreo hasta de 500 kil√≥metros, una m√°s de las dificultades con las que tropieza la construcci√≥n de la obra. Pugnas pol√≠ticas y desarrollo En Riberalta consultamos con los vecinos sobre las denuncias que apuntan la lenta ejecuci√≥n de la obra. Sus respuestas fueron categ√≥ricas. Dicen que las cr√≠ticas "buscan protagonismo pol√≠tico antes de las elecciones generales de octubre". Sobre una posible recisi√≥n de contrato, consideran que son opiniones de gente que no es consciente de las necesidades de transporte y de vertebraci√≥n caminera que requiere la zona para salir de su atraso. "Son denuncias sin fundamento, los que est√°n pidiendo que se rescinda el contrato, lo hacen para postergar nuestro desarrollo", afirman. En Rurrenabaque, realizamos la misma consulta. Aquí los pobladores consultados restaron importancia a esta clase de denuncias y expresaron que se las realiza por cuestiones políticas y sin mayor conocimiento de las necesidades de las poblaciones beneficiarias de la carretera. En resumen, los pobladores con los que conversamos a lo largo de todo el recorrido expresaron  indistintamente su complacencia con las obras de la carretera y consideran que aumentará el tráfico de personas y mejorará el comercio.