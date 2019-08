Cuatro alternativas a los chaqueos para no quemar la tierra

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Agosto es comunmente el mes en el que se realizan chaqueos para limpiar terrenos¬†para la siembra y tambi√©n para recuperar pastizales para el alimento del ganado. Esta acci√≥n es muy criticada por plataformas ambientalistas que apuntan a esta pr√°ctica como la causante de los incendios forestales que se dan especialmente en la regi√≥n oriental de Bolivia. Ante tal situaci√≥n surge¬†las pregunta¬†de si quemar el pasto para habilitar la tierra es la √ļnica opci√≥n para recuperar la tierra. Un "no" categ√≥rico de Miguel Angel Crespo, director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), es la respuesta. "Con el fuego se elimina los microorganismos y toda la capa fertil de los suelos, no es necesariio usar el fuego ni desmontar porque se puede producir respetando los bosques", afirm√≥. Mientras que Cinthia As√≠n, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernaci√≥n cruce√Īa, indic√≥ que¬†existen tecnolog√≠as limpias que bien pueden ser usadas por los productores y "teniendo en cuenta el da√Īo que tiene el fuego, deber√≠a pensarse en modificar la ley forestal y su reglamento en donde se permite la quema". Victor Yucra, director de Bosques y Tierras de la ABT, ve "necesario hacer convenios con la agroindustria para que pudiesen estos actores implementar este tipo de tecnolog√≠as". Actualmente los municipios de San Jos√©, San Ignacio, Robor√© y Carmen Rivero T√≥rrez pasan por situaciones de emergencia originadas por los incendios forestales. Alternativas Biotrituraci√≥n. Consiste en la trituraci√≥n de los restos vegetales que el agricultor genera en sus labores cotidianas y que normalmente eran eliminados por la cobusti√≥n. Con esta t√©cnica se colocan estos restos en una maquinaria para su biotrituraci√≥n y el material resultante se deja en la parcela para que el agricultor los incorpore al suelo. Sistema silbopastoril: es cuando interact√ļan cinco componentes (arb√≥reo, ganadero, forrajero, el suelo y el clima) deliberadamente combinados para implementar pautas de manejo que permitan ¬†lograr productos de mayor valor. Compostaje: Es un proceso lento que dura alrededor de un a√Īo que permite¬†la descomposici√≥n biol√≥gica de los residuos agr√≠colas dejando el campo listo para la siembra sin la necesidad de quemar. La¬†agroforester√≠a: se usa para producir¬†alimentos sin nesedidad de tumbar los bosques. Es un sistema que integra √°rboles, ganado y pastos en una misma unidad productiva. Este sistema est√° orientado a mejorar la productividad de las tierras y, al mismo tiempo, ser ecol√≥gicamente sustentable. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario