CuÃ©llar: Fallos de la Corte-IDH son vinculantes y obligatorios

Agrandar la foto + Twittear El director de la Fundaci贸n Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ), Rub茅n Dar铆o Cu茅llar, afirm贸 que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) son 聽vinculantes y de cumplimiento obligatorio. El 5 de diciembre, 聽en audiencia, la FODHJ solicitar谩 a la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, 聽de emergencia, 聽pida a la Corte-IDH una "opini贸n consultiva" sobre los alcances del art铆culo 23 del Pacto de San Jos茅. Esto 聽para evitar la vulneraci贸n de derechos humanos, 聽a ra铆z de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que da "luz verde" a la reelecci贸n de Evo Morales.

"Esa opini贸n consultiva que emita la Corte-IDH, esa opini贸n es vinculante, de cumplimiento obligatorio", expres贸 Cu茅llar, quien explic贸 que la Corte se pronuncia a trav茅s de dos instrumentos: 1) la sentencia que dicta en juicios ordinarios y 2) fallos por las opiniones consultivas. El 聽Reglamento de la Corte IDH 聽establece que "contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ning煤n medio de impugnaci贸n". 聽



José Alberto Gonzales, embajador de Bolivia ente la Organización de Estados Americanos, afirmó la pasada semana que la CIDH "no saca ningún fallo, ninguna sentencia. No adopta ninguna determinación que pudiera, por ejemplo, poner en entredicho la sentencia" del TCP. Cuéllar expresó que confía en  que la Comisión solicitará a la Corte-IDH que se pronuncie sobre el tema,  porque  hay clara "vulneración" de derechos humanos."Además,  nuestro pedido no es electoral. Es para que  nunca más ningún país miembro de la Convención pueda alegar los absurdos para forzar un tema como es la reelección", explicó. El jefe de bancada del MAS, David Ramos, sostuvo que la sesión del 5 de diciembre de la CIDH "no tiene condiciones deliberativas" para pronunciarse sobre la reelección. El senador Edwin Rodríguez, de oposición,  señaló que si el Gobierno no acata las decisiones de la Corte-IDH "será una actitud de desacato";  y reiteró que los fallos del  órgano internacional son  de cumplimiento obligatorio,  porque Bolivia es signataria de la  Convención Americana. "En Bolivia incluso hay una ley que ratifica como norma oficial el Pacto de San José de Costa Rica.  Entonces, la máxima instancia que vela por los derechos humanos es la Corte, por lo tanto sus fallos son vinculantes", dijo. Ratifican paro por defensa del 21F El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, ratificó para el 6 de diciembre el paro institucional en defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, en el que la mayoría rechazó la reelección del presidente Evo Morales. "El paro está plenamente ratificado y estamos en los trabajos de coordinación a nivel nacional con los distintos comités cívicos, con el Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia), con los sectores que se están adhiriendo y se están comprometiendo", manifestó  Cuéllar. El dirigente pidió a la ciudadanía unirse para demandar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, "para que las autoridades se sometan al voto que se dio el 21 de febrero de 2016". (ANF )   El 21F y  reelección El 21 de febrero de 2016, el 51,3% de los electores dijo "No" a la reforma del artículo 168 de la Constitución. Ese resultado impide que  Evo Morales sea candidato. 2017 El 28 de noviembre, los entonces magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional dieron "luz verde" a la "reelección vitalicia", decisión que habilita a Morales  para ser candidato en  los comicios de 2019. 2018 En febrero,  la Fundación Observatorio de DDHH y Justicia y la Fundación de los Derechos Humanos presentaron  una denuncia ante la CIDH contra el Gobierno por la reelección. El  5 de diciembre estarán ante esa instancia.