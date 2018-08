Cusi anuncia postulación para la Fiscalía General

Fotografia: Opinión Agrandar la foto + Twittear El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, anunció hoy su postulación para el cargo de fiscal General del Estado, proceso de selección que inició la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). "Yo me voy a presentar, cumplo todos los requisitos y espero que sean coherentes con todo lo que han dicho, que esta sea una elección transparente", declaró el indígena en entrevista con radio Compañera. Ayer la comisión Mixta de Justicia Plural inició la inscripción de los profesionales que deseen pugnar por el cargo. El plazo de presentación de documentos concluye en 20 días calendario y después, en siete días, se verificarán si cumplen o no con las condiciones para avanzar en la evaluación. "Con la misma vara deben ser medidos todos, los que están en el poder y los que no. Nos ocuparemos de la retardación de justicia, hay procesos que están en mora", agregó el opositor al Gobierno de Evo Morales. En 2017, y tras dos años de un juicio de responsabilidades, Cusi fue hallado culpable de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes, por suspender la vigencia de la Ley del Notariado. "Si bien tengo una sentencia administrativa, no es una sentencia ejecutoriada, por eso voy a ser candidato a la Fiscalía General", agregó el magistrado destituido. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario