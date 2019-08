Fotografia: FUAD LANDIVAR / EL DEBER Agrandar la foto + Twittear En solidaridad con las familias chiquitanas que est√°n azotadas por los incendios forestales, el Comit√© pro Santa Cruz suspendi√≥ el paro c√≠vico previsto para ma√Īana, 21 de agosto, en defensa de los resultados del 21-F y para exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Para ese d√≠a se anuncia una caravana para llevar ayuda a los afectados por el desastre, mientras que en los otros departamentos del pa√≠s, a excepci√≥n de Potos√≠, se mantiene en agenda la aplicaci√≥n de la medida de protesta. El presidente del Comit√© pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue el encargado de anunciar la suspensi√≥n del paro. Explic√≥ que el d√≠a de protesta se convertir√° en una jornada de unidad y solidaridad por el pueblo chiquitano. "Que ese d√≠a sea una entrega, un desprendimiento de todos los cruce√Īos. Este es el momento de mostrar la grandeza de nuestro pueblo", subray√≥. La dirigencia c√≠vica convoc√≥ a los ciudadanos a colaborar con la donaci√≥n de alimentos no perecederos, agua, hidratantes, guantes, medicamentos y todo lo que puedan hacer llegar a la zona de los incendios. Las instalaciones del Comit√© C√≠vico se convertir√°n en centro de acopio de la ayuda para los damnificados. "La suspensi√≥n del paro es una muestra de lo que los bolivianos estamos dispuestos a hacer por ayudar a nuestro pueblo, que ahora corresponde a los chiquitanos", dijo. Se prev√© que hoy por la noche parta la caravana hacia la Chiquitania para hacer entrega de los donativos recolectados. El dirigente c√≠vico remarc√≥ que la suspensi√≥n del paro ser√° en Santa Cruz, porque en el resto de pa√≠s se cumplir√° la medida. El consenso cruce√Īo La decisi√≥n de suspender el quinto paro por el 21-F fue consensuado con el sector productivo y sectores afiliados al Comit√©. Rony Justiniano, vicepresidente del Comit√© C√≠vico Provincial y presidente de la Provincia Velasco, fue designado para recorrer los lugares de incendio. Como ejemplo, cit√≥ que solo en San Rafael hay m√°s de 125.000 hect√°reas quemadas. Justiniano manifest√≥ que el sector ganadero est√° en movilizaci√≥n permanente porque se ve obligado a llevar su ganado de un lugar a otro para escapar del fuego. Dijo que la situaci√≥n es cr√≠tica y ser√≠a irracional paralizar el departamento cuando la emergencia exige transitar para llevar ayuda. "No lo hagamos pol√≠tico, ayudemos a la gente", remarc√≥. Stello Cochamanidis, presidente de las Fraternidades Cruce√Īas, considera importante tomar conciencia de lo que est√° ocurriendo. "Ser√≠a contraproducente seguir con el paro cuando hay gente que est√° sufriendo, porque la emergencia obliga a transitar en cualquier momento". El presidente del Comit√© C√≠vico Provincial, Luis Alberto A√Īez, subray√≥ la necesidad de ser solidarios, porque la situaci√≥n es dram√°tica y hay personas que se quedar√°n sin su siembra, sin sus vacas y con las aguas contaminadas. Ser√≠a insensible de nuestra parte ir a un paro, cuando hay gente sufriendo", enfatiz√≥. El presidente de Fegasacruz, √ďscar Ciro Pereira, tambi√©n aplaudi√≥ la decisi√≥n c√≠vica y pidi√≥ acompa√Īar al sector productivo y sumar los esfuerzos para asistir a los damnificados. Dijo que todav√≠a no tienen reporte sobre la p√©rdida de ganado, pero hay muchas p√©rdidas econ√≥micas que no han sido cuantificadas. El resto del pa√≠s Potos√≠ es otro departamento que de forma anticipada anunci√≥ que no acatar√° la medida, porque recientemente cumpli√≥ un paro de 72 horas en demanda de mayores regal√≠as por la explotaci√≥n de litio del Salar de Uyuni. El dirigente c√≠vico de Cochabamba, Juan Flores, dijo que en su regi√≥n ma√Īana tendr√°n un paro c√≠vico contundente. Dijo que se solidariza con la chiquitania, pero sugiere fortaleza al Comit√© pro Santa Cruz porque, en su criterio, m√°s bien se debi√≥ adelantar el paro por falta de atenci√≥n del Gobierno. "C√≥mo puede ser que el presidente tenga avi√≥n para pasearse por el mundo, y no tengamos para mitigar este tipo de incendio", reclam√≥. "Pedimos al pueblo cruce√Īo, a sus instituciones y al Comit√© pro Santa Cruz que tengan fortaleza y no desmayen", resalt√≥ Flores. Antonio Alarc√≥n, presidente c√≠vico de La Paz, tambi√©n se solidariz√≥ con la regi√≥n y dijo que est√°n preocupados con lo que ocurre en la chiquitania. En el caso pace√Īo, ir al paro es una determinaci√≥n porque han preparado muchas cosas, incluso realizaron una asamblea de la pace√Īidad. "Hoy vamos a firmar una resoluci√≥n de lamento y apoyo al pueblo cruce√Īo, pero se ratificar√° que nosotros continuaremos con el paro", indico. El Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) tambi√©n ratific√≥ el paro c√≠- vico nacional para el mi√©rcoles 21 de agosto en el resto de los departamentos de Bolivia, para exigir al Gobierno la restituci√≥n plena de la democracia, inform√≥ el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena. "Hubiera sido bien que Santa Cruz forme parte de la jornada del 21 de agosto, pero eso no quita que vayamos a continuar en la estrategia de lucha para dar un mensaje categ√≥rico al pueblo, que es la unidad y la articulaci√≥n. Ocho departamentos paralizan", declar√≥. Dijo que tras el paro del mi√©rcoles, el Conade y los c√≠vicos evaluar√°n las condiciones para llevar adelante un paro y huelga general indefinida, poco antes de las elecciones generales del 20 de octubre. "En algunos sectores m√°s radicales hab√≠an planteado a partir del 10 de octubre una huelga general indefinida, de ninguna manera, hay que evaluar lo que pase el mi√©rcoles", sostuvo.