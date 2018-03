Dan detención domiciliaria a Matkovic tras 8 años recluido

Fotografia: Correo del Sur Agrandar la foto + Twittear La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó otorgar detención domiciliaría al cívico cruceño Zvonko Matkovic Ribera, tras ocho años de detención en el caso Rózsa, informó a ERBOL su abogado Álvaro Melgarejo. Según el jurista, Matkovic fue encerrado desde el 19 de marzo de 2010, y ahora recibió con las medidas sustitutivas en una audiencia apelación, en el marco de una solicitud de cesación a la detención. Melgarejo indicó que su defendido, además de la detención domiciliaria, recibió arraigo, y la obligación de tener dos custodios, dos garantes y el deber de firmar un libro de registro cada viernes. Matkovic estaba detenido en la cárcel de San Pedro, y luego fue derivado al penal de Palmasola. Desde el encierro, logró obtener la segunda vicepresidencia del Comité Cívico cruceño. El abogado explicó que se fundamentó la solicitud de libertad, en el hecho de que sufre problemas de salud, como una hernia de disco y aún tiene una operación pendiente en la rodilla. Dijo que su defendido no está satisfecho, pero sí complacido con la revocación de su detención preventiva, puesto que aún debe enfrentar el proceso judicial y seguirá detenido en su casa. Agregó que Zvonko no tuvo participación en los delitos de terrorismo y alzamiento armado, que se le imputa. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario