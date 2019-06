Declaraciones juradas: millonario patrimonio de las hijas del fiscal general

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear    

El nombre de Vania Lanchipa Ramírez salió a luz pública luego de que la senadora opositora Janine Añez, indicara que ella es hija del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa y que trabajaba con el magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado. Tal acusación fue desmentida este jueves por el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores y por el propio fiscal Lanchipa. Ambos aseguraron que si bien la joven cumple funciones en la Sala Cuarta, no trabaja de manera directa, ni depende de Hurtado. "Esta persona sí trabaja en el TCP, designada bajo el criterio de libre nombramiento porque no se ha implementado la carrera administrativa", señaló Flores. El detalle de que Lanchipa Ramírez es dependiente de esta oficina fue certificado luego de conocerse su declaración jurada en la Contraloría y es precisamente esta información pública la que ha llamado la atención, pues allí se ve que su patrimonio alcanza los 4.176.545 bolivianos netos; en el gráfico también se detalla que ella no tiene deudas. Pero Vania no es la única de la familia Lanchipa que supera el millón de bolivianos de patrimonio ya que también su hermana, Roxana, que trabaja en el Ministerio de Educación, tiene 1.421.580 de bolivianos y también se muestra sin pasivos o deudas. En la Contraloría también se tiene la declaración jurada del padre de ambas, el fiscal Juan Lanchipa, cuyo patrimonio es de Bs 930.340, mientras que su deuda es de Bs 557.600 logrando tener un total neto de 372.740 bolivianos.