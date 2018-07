Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Vestir la polera con la consigna "Bolivia dijo No" o gritar el estribillo se enmarca en la libertad de expresión y debería ser respetado, siempre y cuando no vaya acompañado de actos de violencia, dijo el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto. "Es una manifestación que atinge a la libertad de expresión, eso debería totalmente ser respetado", respondió Tezanos Pinto al ser consultado en entrevista con la Red UNO si la policía debería reaccionar ante esta situación. A una semana del aniversario de Bolivia a realizarse en la ciudad de Potosí, organizaciones sociales y plataformas ciudadanas anunciaron su participación masiva en los actos patrios. Las autoridades temen que puedan ocurrir enfrentamientos entre grupos afines al partido de gobierno y quienes piden el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le negó al presidente Evo Morales la posibilidad de ser candidato en los comicios generales de 2019. Ya en semanas pasadas organizaciones afines al Movimiento al Socialismo anunciaron que reaccionarán en contra de las plataformas ciudadanas si van a Potosí a expresar su protesta en contra de la repostulación de Morales con la frase "Bolivia dijo No", que para ellos, según dijeron, constituye una provocación. El defensor del Pueblo reiteró su llamado a respetar la opinión del otro, "a que se respete el derecho a la protesta", pero también pidió que esas movilizaciones se realicen de manera pacífica, "con tolerancia, sin alterar el orden público, sin recurrir de ninguna de las partes a la violencia". "A los sectores políticos, a los grupos que están en esto, decirles que estas manifestaciones sean totalmente pacíficas, el uso de los petardos, de los chicotes, a prescindir el uso de estas herramientas u objetos u otras formas que puedan llevar a extremos; las responsabilidad estará en los actores políticos que mueven a los grupos poblacionales", apuntó. Reiteró que cualquiera de las posiciones que se expresen en el marco de la libertad de expresión debería ser totalmente admitidos, pero "bloquear calles, afectar ya sea la marcha del 6 de agosto, complicar otras arterias de la ciudad con bloqueos, ya responde a otras circunstancias que la Policía boliviana independientemente del grupo tendría que intervenir con proporcionalidad". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario