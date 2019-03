Denuncian 6 carreteras deshechas, abandonadas o sin avance en el norte del país

Fotografia: Vias Bolivia Agrandar la foto + Twittear Al menos seis 聽carreteras del norte del pa铆s, que son responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), est谩n deshechas, abandonadas o sufren retrasos. 聽Las obras presentan irregularidades en su construcci贸n o en sus plazos de entrega, denuncia 聽el senador 聽de Unidad Dem贸crata (UD) Yerko N煤帽ez. Los transportistas se quejan por el perjuicio. "Es preocupante. Estamos denunciando estos problemas desde 聽 2016. Ese a帽o, como regalo por el aniversario de Beni, 聽se entregaron dos carreteras que pocos meses despu茅s ya presentaron 聽serios deterioros. 聽Beni precisa 聽carreteras, pero 聽necesitamos que estas v铆as est茅n 聽bien hechas. Son inversiones a base de cr茅ditos que deben ser pagados", manifest贸 el legislador opositor. El dirigente de 聽la subfederaci贸n de transportistas de Caranavi, Nicol谩s J谩uregui, confirm贸 que a la fecha esas carreteras est谩n intransitables. Por el mal estado de los caminos -dijo- los pasajeros 聽que van de 聽La Paz a Beni, o viceversa, tardan 聽incluso una semana en llegar a su destino. "En La Paz hay serios problemas con la carretera Santa B谩rbara-Caranavi-Quiquibey y 聽茅sta se empalma con otras v铆as 聽que son parte del Corredor Amaz贸nico. Es una red 聽 importante para integrarnos con Brasil y Per煤, pero parece que no hay capacidad para llevar a cabo el proyecto. Hay por lo menos dos v铆as que fueron abandonadas por las empresas de la noche a la ma帽ana", sostuvo el transportista. Seg煤n N煤帽ez, cinco de las v铆as est谩n en 聽Beni y una en el norte de La Paz. Dos fueron entregadas en 2016 pero se deterioraron a los pocos meses; otras dos fueron abandonadas y dos 聽 est谩n en construcci贸n pero presentan retrasos. Estos tramos se articulan en la 聽 v铆a Santa B谩rbara-Caranavi-Quiquibey, que se construye desde hace nueve a帽os que 聽 聽inicialmente deb铆a entregarse en 2014. Al respecto, 聽P谩gina Siete solicit贸 informaci贸n a la ABC pero a煤n no obtiene respuesta. "Como ejemplo, en la carretera Rurrenabaque-Riberalta se nota que la empresa china que la construye no tiene idea de la topograf铆a; lo poco avanzado es ineficiente. 聽Esta obra estuvo m谩s de un a帽o sin control; el 聽contrato de la supervisadora fue anulado y se tardaron 聽meses en adjudicar a otra empresa", dijo N煤帽ez. Da帽os en Quiquibey-Yucumo En noviembre de 2016, con motivo del aniversario de Beni, el Gobierno 聽 entreg贸 dos 聽tramos carreteros, 聽uno de 聽 ellos era Quiquivey-Yucumo. La obra fue construida por la empresa 聽Corsan Corvian, firma espa帽ola que poco despu茅s 聽fue implicada en el caso 聽"Lava Jato 聽Argentino". La carretera tiene una extensi贸n 聽de 聽40 kil贸metros. El costo de la obra fue de 31.648.703 d贸lares provenientes de un cr茅dito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Seg煤n el Estado de Obra -documento 聽publicado en la p谩gina web de la ABC el 3 de octubre de 2018- la construcci贸n obtuvo la orden de inici贸 el 22 de abril de 2014. El plazo de entrega fue fijado en 510 d铆as calendario. Menos de cinco meses 聽despu茅s de 聽la inauguraci贸n, 聽se comenz贸 a evidenciar deterioros graves en la v铆a que no correspond铆an 聽al tiempo de uso. Aparecieron baches y grandes grietas. Luego de una inspecci贸n, la entonces presidenta de la ABC, Noem铆 Villegas, afirm贸 que se 聽ejecutaron las boletas de cumplimiento de contrato y de buena ejecuci贸n de obra, 聽monto 聽que -seg煤n el documento consultado- 聽era de 聽 2.159.973 聽 y 3.256.651 d贸lares, respectivamente. A煤n no hay un informe oficial de la ejecuci贸n. Yucumo-Rurrenabaque El segundo tramo carretero entregado en Beni en 2016 fue la v铆a Yucumo-Rurrenabaque. Al igual que Quiquibey-Yucumo, la obra 聽mostr贸 fallas a los pocos meses de ser inaugurada. Las lluvias abrieron grandes baches 聽que acumularon agua y causaron 聽la r谩pida 聽p茅rdida de la capa asf谩ltica. Esta carretera de ingreso al 聽Parque Nacional y 脕rea Natural de Manejo Integrado Madidi consta de 102 kil贸metros de longitud y tuvo una 聽inversi贸n 聽de 聽73,9 millones de d贸lares. El camino tambi茅n servir铆a para incrementar el flujo tur铆stico de la regi贸n que entonces sobrepasaba los 聽14.000 turistas 聽anuales. La contratista en este caso fue la Asociaci贸n Accidental Consorcio Alto Beni. Para cumplir con los plazos 聽del cronograma, la constructora trabaj贸 incluso en 聽fines de semana. "Actualmente 聽al menos 聽40 kil贸metros de la carretera est谩n completamente deteriorados. Incluso son cerca de 10 kil贸metros en los que 聽se tuvo que sacar la plataforma; es decir que ya no hay pavimento", manifest贸 el senador Yerko N煤帽ez, de UD. Indic贸 que en vez de 聽arreglar los baches, que eran muchos, se decidi贸 sacar la plataforma. "No la han vuelto a construir. Imagino que 聽estaba mal dise帽ada", dijo. San Buenaventura- Ixiamas Otro de los tramos carreteros 聽que caus贸 pol茅mica fue el de San Buenaventura-Ixiamas. La v铆a -hasta hoy inconclusa- fue adjudicada 聽a 聽la empresa espa帽ola Corsan Corviam. Esta obra tiene vital importancia por ser el punto de integraci贸n con el departamento de 聽Beni y con toda la regi贸n amaz贸nica. "Esa carretera debi贸 聽ser entregada el a帽o pasado pero no fue posible porque meses antes de que termine el plazo de ejecuci贸n 聽 la empresa abandon贸 las obras. Desapareci贸 de la noche a la ma帽ana, 聽aunque ya 聽se le hab铆a adelantado buen monto del financiamiento. La ABC nos debe una explicaci贸n", manifest贸 al respecto el vocero de la Gobernaci贸n de La Paz, 聽脡dgar Ramos. El legislador Yerko N煤帽ez sostuvo que lo poco que se avanz贸 en esta carretera, a estas alturas, 聽est谩 completamente deteriorado. "Ya no sirve. Las alcantarillas se han ca铆do. Se 聽desembols贸 a la empresa 聽m谩s del 40% del financiamiento y apenas avanz贸 un 5%. Lastimosamente acceder a informaci贸n es muy dif铆cil", lament贸. En agosto del a帽o pasado, el presidente Evo Morales 聽anunci贸 que se concluir谩 la construcci贸n del camino San Buenaventura-Ixiamas. "Cualquier momento vamos a retomar", dijo. Explotaci贸n y falencias en la carretera 聽Rurrenabaque-Riberalta En 2014, el Gobierno, a trav茅s de la ABC, 聽emiti贸 la resoluci贸n para 聽la construcci贸n de la carretera 聽Rurrenabaque-Riberalta. La obra fue adjudicada 聽a la empresa china Railway Construction Corporation International Limited. La extensi贸n de la v铆a es de 聽500 kil贸metros y el costo de su construcci贸n ascend铆a a 570 millones de d贸lares. El 85% del financiamiento proven铆a de un cr茅dito chino, el 15% 聽era la 聽contraparte de la Gobernaci贸n de Beni. El plazo de entrega vence en diciembre de 2019, pero las obras est谩n retrasadas. Una inspecci贸n 聽a la construcci贸n realizada por una comisi贸n de legisladores en mayo de 2018 mostr贸 un avance de un 11%. Hoy -seg煤n N煤帽ez- s贸lo hay 聽13%. En su rendici贸n de cuentas la ABC se帽al贸 que el avance era del 15%, mientras que la cabeza de dicha 聽instancia afirm贸 que era del 17%. "Se ha desembolsado cerca del 42%, 聽pero la v铆a est谩 abandonada. Las comunidades est谩n molestas porque las alcantarillas est谩n por encima del nivel del agua y eso causa inundaciones. Se ha 聽tenido que abrir canales en la carretera", dijo el senador. En 2018, la inspecci贸n evidenci贸 que los obreros bolivianos empleados por la Railway 聽trabajaban "en una situaci贸n de explotaci贸n cercana a la esclavitud". Yucumo-San Borja, la 聽carretera 聽abandonada por FOPECA En el borde mismo que separa La Paz 聽con 聽 Beni, el tramo carretero 聽 San Borja-Yucumo 聽es una de las obras conflictivas en el norte del pa铆s. La construcci贸n est谩 abandonada y no se sabe cu谩ndo se retomar谩 el proyecto. El contrato 聽 data de 2014. La empresa adjudicada para construir el tramo de 52,97 kil贸metros era la ecuatoriana FOPECA. 聽La inversi贸n era de 89,7 millones de d贸lares financiados por el Estado con un 聽cr茅dito de la CAF y una contraparte de la Gobernaci贸n de Beni. La ejecuci贸n de la obra debi贸 terminar 聽en mayo de 2018, pero dos meses antes de que venza el plazo la empresa abandon贸 el proyecto. Se paraliz贸 la obra. La ABC determin贸 disolver el contrato 聽y ejecutar las boletas de garant铆a. El 聽monto ascend铆a 聽a 4,2 millones de d贸lares. "La obra 聽 apenas avanz贸 entre un 聽5% y 聽8%. Se desembols贸 dinero y la ABC dice que se recuper贸 pero no sabemos", dijo N煤帽ez. En noviembre de 2018, ocho meses despu茅s de que FOPECA abandonara las obras, la ABC 聽emiti贸 un comunicado en el que se帽alaba: "El tramo San Borja-Yucumo se halla con trabajos de mantenimiento y se preparan documentos para reactivar su construcci贸n" San Borja-San Ignacio, una construcci贸n 聽con material no apto Esta es una de las v铆as 聽m谩s conflictivas en el norte del pa铆s. Las lluvias dificultan los trabajos y deterioran r谩pidamente los tramos avanzados. En noviembre de 2016 el presidente 聽Evo Morales dio luz verde a la pavimentaci贸n de los 140 kil贸metros que separan estas dos poblaciones benianas de San Borja y San Ignacio. Por un monto de m谩s de 245 millones de d贸lares, 聽la constructora Asociaci贸n Accidental CCC se adjudic贸 la obra. En julio de 2018, el ejecutivo de la Federaci贸n del Transporte Libre de Beni, Wilfredo Guti茅rrez, denunci贸 irregularidades en las obras de pavimentando. "Hemos visto que están haciendo sobre el terraplén, que es básicamente  sedimento   o  barro y eso no es adecuado", dijo. Sostuvo que por las observaciones de los choferes la empresa decidió cambiar el material, pero que en general no tomaba  en cuenta los reclamos. "Así la vía no  aguantará", advirtió. El senador Núñez manifestó que este es un tramo de la vía que unirá San Borja con Trinidad, que  las  obras están retrasadas y  que hay constantes cambios en el proyecto. "Entendemos que son alrededor de 10 kilómetros que no se van a pavimentar aunque estaban en el contrato".