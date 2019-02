Fotografia: Peri贸dico La Regi贸n Agrandar la foto + Twittear 聽 Una nueva deforestaci贸n en el valle de Tucabaca fue denunciada por los residentes de Robor茅 que argumentan de que hay desmonte de 651 hect谩reas en un punto ubicado entre las reservas de Tucabaca y El Paqui贸. Aseguran que la acci贸n fue realizada en beneficio de particulares y no de una comunidad como ocurri贸 en un caso anterior registrado en el pol铆gono 107 de esta zona. Los comunarios de Santo Coraz贸n fueron quienes dieron la voz de alerta ante la ya notoria falta de 谩rboles聽sobre la carretera que une a esta localidad con Santiago de Chiquitos. El vac铆o de 谩rboles correponder铆a a una acci贸n realizada dentro de una propiedad de nombre Esperanza. "Nos pasaron las coordenadas hace unas tres semanas. Luego hicimos la verificaci贸n satelital con el Google Earth y con la p谩gina de la Gobernaci贸n y ubicamos que son聽4.6 km de distancia de todo el camino y una profundidad de m谩s de kil贸metro y medio de desmonte hacia el bosque. Hicimos un c谩lculo de 651 hect谩reas desmontadas", dijo Eder Santib谩帽ez, vicepresidente de los residentes de Robor茅, a EL DEBER Radio quien ha colocado sus averiguaciones en un video en una cuenta de Facebook Santib谩帽ez indic贸 que luego de la verificaci贸n llegaron hasta la聽Unidad Forestal Municipal de Robor茅 para hacer las consultas y "nos confirmaron que hay una asignaci贸n de 365 hect谩reas dentro del valle Tucabaca (que abarca las dos reservas) para el desmonte. "El argumento s贸lido que tenemos como roborese帽os es que no se no puede permitir ning煤n desmonte dentro del bosque seco chiquitano, esto por su importancia en la gernaci贸n de recursos h铆dricos, regulaci贸n del clima, y las especies end茅micas para su conservaci贸n", apunt贸. "Hemos solicitado a la Autoridad de Fiscalizaci贸n y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) informaci贸n del por qu茅 se ha permitido el desmonte de esa cantidad... es un predio particular, no es una comunidad, es una propiedad", apunt贸. EL DEBER intent贸 comunicarse con Cliver Rocha, de聽la聽ABT, para conocer m谩s del tema pero este ten铆a una reuni贸n por lo que la atenci贸n ser谩 en horas de la tarde. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario