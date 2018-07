Denuncias de arroz plástico despierta alarmas en la población

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La pasada semana saltaron las alarmas de nuevo, esta vez en Cochabamba: una familia en Sipe Sipe denunció que había comprado arroz plástico de una tienda de abarrotes en la ciudad de Quillacollo. Esto provocó que se realicen varios operativos para detectar si en verdad se estaba comercializando el peligroso producto. El fin de semana la Intendencia Municipal de Quillacollo, y tras revisar todos los centros de abasto donde se comercializa productos de primera necesidad, descartó la presencia de arroz plástico e informó que los supuestos afectados en Sipe Sipe nunca habían formalizado la denuncia. Unas dos semanas antes, sucedió lo mismo en Cobija, Pando, el supuesto ingreso de arroz plástico desde Perú provocó que se haga una revisión detallada de los mercados, sin encontrar la presencia de algún producto con estas características. Sin embargo en Potosí si se halló algo sospechoso. Embolsado en sacos verdes, un arroz de olor extraño y menos pesado de lo habitual llamó la atención de los compradores. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) Regional Potosí decomisó el producto y lo envió a laboratorio para determinar si realmente se trata de arroz plástico. A primera vista parece serlo, quienes lo cocinaron contaron al diario El Potosí que cuando se pone en el sartén se derretía y se convertía en una masa negra. Los operativos para detectar la presencia de este arroz ya se realizan en otras ciudades del país, como La Paz, pero hasta el momento no queda claro si en verdad existe este tipo de arroz. ¿Cómo comenzó la alarma? Bolivia no es el primer país que teme el ingreso de este alimento tóxico, el año pasado Colombia y Perú también tuvieron un panorama similar, una alerta que obligó a sus autoridades sanitarias a llevar a laboratorio a productos sospechosos para descartar la presencia del arroz plástico en sus mercados. Al final nunca se comprobó nada En diciembre del 2016 las autoridades de Nigeria aseguraron que habían incautado más de dos toneladas de arroz que al parecer contenían elementos sintéticos, la procedencia era China. Luego se empezaron a difundir videos en los que se mostraba la fabricación del producto. Pero, ¿es posible siquiera que el arroz se pueda consumir si viene de origen plástico?, el médico Carlos Francisco Fernández, explica que "el rechazo en el cuerpo sería inmediato, sería imposible que la gente estuviera consumiendo este supuesto arroz sin que tuviera algún efecto gastrointestinal inminente". Entonces, ¿qué es lo que se ve en el video de la fabricación del arroz?, el video blogger peruano 'Hugox' explica que lo que en verdad se ve es una fábrica de reciclaje en donde se fabrican gránulos de polipropileno, el cual se utiliza para hacer almohadas y rellenar los cojines de los sofás.En todo caso, hay algunos especialistas que aseguran que si se fábrica algún tipo de arroz plástico, aunque no sería como el del video, es decir usando bolsas plásticas comunes, sino otro tipo de sustancia llamada Bisfenol, más conocido como BPA, que es una sustancia química a base de propano. Ese es el criterio de Johan Álvarez, experto en toxicología, que en declaraciones a radio Caracol de Colombia advirtió de los riesgos de este producto. "El BPA va a disminuir el metabolismo normal en los humanos. Se absorbe muy rápido y a largo plazo se tendrán problemas en la circulación, y sobre todo problemas hepáticos", dijo. No hay nada confirmado Autoridades oficiales en Bolivia, como sucedió en otros países, aún no han confirmado la presencia del arroz plástico. Pero, de ser esto cierto ¿cómo detectarlo? -Cuando se cocina se volvería en una masa, que podría volverse negra -El aroma cuando el arroz está crudo es parecido al de sustancias químicas, que al cocinarlo se evidencia con más fuerza. Los especialistas aseguran que sería imposible para cualquier persona no reconocer un arroz de estas características, pero que siempre es aconsejable comprar en lugares autorizados y productos reconocidos que siempre son parte de la canasta. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario