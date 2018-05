Desfalco: exfuncionario del Unión va a prisión e implica a más personas

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear La juez Segunda de Instrucción en lo Penal, Wait Belzu, dictó este viernes la detención preventiva para el ex jefe de operaciones de la agencia del Banco Unión en la población de Desaguadero, en la provincia Ingavi de la ciudad de La Paz. Según el fiscal Omar Mejillones, que lleva el caso, Julio César Rivera Barrios, imputado por el presunto desfalco de 1, 6 millones de bolivianos, será remitido en las próximas horas en la cárcel de San Pedro de La Paz. Mejillones reveló que el imputado negó el hecho y dijo que habrían otras personas implicadas en el robo de la entidad financiera estatal. El hecho se reveló tras una auditoría que se realizó de las gestiones 2015 a 2017, fechas anteriores al desfalco por más de Bs 37,6 millones de Juan Pari, quien actuó en las sucursales de Batallas y Achacahi. De acuerdo a la explicación que realizó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, el imputado simulaba diciendo que el dinero de los ATM de esa localidad se habría agotado, cuando hay imágenes donde las cajas se muestran con suficientes billetes. Pero procedía a solicitar más montos de dinero y luego de recibirlo, dejaba "solo tres o cuatro billetes", para justificar que realizaba el llenado de los cajeros, cuando en realidad, sustraía los recursos para su propio beneficio. Más detalles El gerente nacional de Operaciones de Banco Unión, Humberto Marín, aclaró el viernes que el desfalco de 1,6 millones de bolivianos descubierto en la localidad fronteriza de Desaguadero, ocurrió entre septiembre de 2015 y junio de 2017, es decir, en un periodo anterior a la gestión del nuevo Directorio y Gerencia del banco. Marín recordó que el nuevo Directorio y Gerencia del Banco Unión fueron posesionados a finales de 2017 para auditar y transparentar las gestiones en la institución, luego del desfalco que protagonizó Juan Parí, por lo que el reciente hecho descubierto en Desaguadero es producto de esas acciones que permitieron fortalecer los sistemas de control interno. "Decir a la población que no es un hecho nuevo, es un hecho de atrás. El banco implementó un plan de fortaleza, hemos mejorado los sistemas de control en riesgo operativo, en sistema operativo y en auditoria interna", dijo a los periodistas. Según el ejecutivo del banco, el informe sobre los hechos en Desaguadero se conoció el 8 de mayo y, una semana después, el 15 de mayo, ya se tenía al responsable cautelado. Explicó que el principal implicado del desfalco en Desaguadero es Julio César R. B. y su modo de operar era quedarse con los restos de dinero que quedaban en los cajeros de esa región fronteriza, antes de las nuevas cargas de efectivo, declarando mal los montos remanentes para su propio beneficio. No obstante, insistió que en la actualidad los controles de riesgo interno fueron fortalecidos, por lo que dijo que "nuestros consumidores financieros tienen que estar seguros que esto no ocurrirá más en el banco". "El banco es un riesgo de por sí, pero estén seguros que cada vez el banco está mejorando el servicio", agregó. En septiembre de 2017, el Banco Unión develó que el encargado de la agencia de Batallas, Juan Pari, desfalcó a la financiera más de 37 millones de bolivianos, fraude por el que está preso en la cárcel de Chonchocoro, además de otros acusados. Ayer, el fiscal Omar Mejillones informó que se aprehendió a Julio César R. B. por el delito de apropiación indebida de dinero cuando era Jefe de Operaciones de la agencia de Desaguadero del Banco Unión, el mismo cargo que ostentaba Juan Pari en la sucursal de Batallas. Mejillones indicó que la nueva investigación por el desfalco en Desaguadero se inició a denuncia del mismo Banco Unión. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario