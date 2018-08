Detienen al lider cocalero de los Yungas por conflicto en La Asunta

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El m�¡ximo dirigente de la Asociaci�³n Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Guti�©rrez, fue aprehendido ayer luego de que el Gobierno lo responsabilizara de ser el autor intelectual de la emboscada a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en La Asunta, donde muri�³ el polic�­a Daynor Sandoval. "No tengo miedo a ser detenido porque no he cometido ning�ºn delito, entre ellos (polic�­as) se les ha ido la mano y deben confesar", declar�³ Guti�©rrez a las 15:30, minutos antes de ser aprehendido, cuando daba una conferencia afuera de la sede de Adepcoca, en Villa F�¡tima. En ese momento unos 100 efectivos de la Unidad T�¡ctica de Operaciones Polic�­as (UTOP) rodearon el lugar para ejecutar la orden de aprehensi�³n. Los cocaleros que acompa�±aban a su dirigente se interpusieron y jalaron a Guti�©rrez a sus oficinas. Por la ma�±ana, el comandante de la Polic�­a, Faustino Medoza, present�³ p�ºblicamente un organigrama de una supuesta organizaci�³n criminal encabezada por Guti�©rrez y otros cuatro dirigentes de regionales cocaleras. Los responsabiliz�³ de ser autores materiales e intelectuales de varios hechos de convulsi�³n en los Yungas, desde marzo hasta el pasado viernes, cuando se report�³ una emboscada en cercan�­as del puente San Antonio, en La Asunta. Se esperaba la detenci�³n de Guti�©rrez en cualquier momento. Despu�©s de 20 minutos, en medio de tensi�³n entre polic�­as y bases cocaleras, Guti�©rrez anunci�³ que se entregar�­a. Poco despu�©s sali�³ rodeado de otros dirigentes pero la Polic�­a s�³lo aprehendi�³ al ejecutivo y lo condujo hasta la fuerza anticrimen. Gui�©rrez es el m�¡ximo representante de los productores de hoja de coca de la zona tradicional de los Yungas de La Paz, con m�¡s de 35.000 afiliados. Encabez�³ las protestas que este sector inici�³ luego de que el Gobierno promulgara la Ley General de la Coca (Ley 906). Junto con Guti�©rrez tambi�©n fue aprehendido el dirigente de apellidos Silva Machaca por impedir la erradicaci�³n, quien tambi�©n fue llevado a celdas, seg�ºn inform�³ el subcomandante de la Polic�­a, Agust�­n Moreno. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirm�³ en la ma�±ana la presentaci�³n de una querella contra Guti�©rrez, adem�¡s de informar que hay sospechas de la presencia de ciudadanos colombianos que asesoran el manejo de armas en la regi�³n yungue�±a. La querella Delitos La querella presentada por el Ministerio de Gobierno es por los delitos de organizaci�³n criminal, portaci�³n ilegal de armas, lesiones graves y grav�­simas, asesinato y tentativa de asesinato.

La querella presentada por el Ministerio de Gobierno es por los delitos de organización criminal, portación ilegal de armas, lesiones graves y gravísimas, asesinato y tentativa de asesinato. Sedición El ministro Carlos Romero anunció que la querella en contra de los cocaleros podría ampliarse por el delito de sedición, debido a los antecedentes de convulsión en La Asunta desde marzo . Regionales marchan hoy por la libertad de Franklin Gutiérrez Carlos Quisbert / La Paz Los afiliados a las 16 regionales que conforman la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) confirmaron para hoy una marcha de protesta para exigir la libertada de su máximo representante Franklin Gutiérrez. El anuncio fue hecho por el presidente de la regional de Chulumani, Miguel Gómez, luego de una reunión con representantes en Adepcoca. "El punto de encuentro, desde las ocho de la mañana, será en las puertas de la misma Adepcoca y a partir de hoy (ayer) estamos dando un plazo (al Gobierno) de 24 horas para que puedan liberar a nuestro hermano Franklin Gutiérrez, de no ser así, nos estamos reuniendo con los hermanos de Cofecay para planificar el bloqueo de caminos", anunció. Al mediodía de ayer, antes de la aprehensión de Gutiérrez, el dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), Tito Flores, anunció que cerca de 1.500 afiliados ya habían comenzado una marcha desde la localidad de La Asunta, exigían el repliegue de los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y frenar la erradicación en ese municipio. Luego de conocer de la aprehensión del dirigente de Adepcoca, esa movilización quedó en suspenso y se anunció la llegada masiva en vehículos para asistir a las movilizaciones convocadas por las regionales. Gómez aseguró que la marcha en La Paz será completamente pacífica, por lo que rechazan que se dé un posible enfrentamiento con las fuerzas policiales. Mientras dure las movilizaciones de hoy, el mercado de coca en Villa Fátima permanecerá cerrado, anunció Gómez, que califica de injusta y arbitraria la aprehensión de su dirigente.