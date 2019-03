Directora Nacional de Procesos Electorales renuncia al TSE

Agrandar la foto + Twittear Rafaela Mar铆a Goretti del Consuelo Grigori煤聽renunci贸 al cargo de Directora Nacional de Procesos Electorales del Tribunal Supremo Electoral. En su carta hace notar la permanente "descalificaci贸n" de las propuestas sugeridas a la Sala Plena. Grigoriu tiene una extensa trayectoria vinculada al 谩mbito electoral. Fue presidenta y vocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba y聽por su experiencia pas贸 a ocupar el cargo de Directora de Procesos Electorales. La exfuncionaria manifest贸 que con mucho esfuerzo se logr贸 implementar el Servicio de Procesos Electorales, con el objetivo de la estandarizaci贸n de los procesos con miras a la obtenci贸n de la certificaci贸n del ISO electoral. "La situaci贸n ha llegado a un punto en el cual al no contar con la confianza de la Sala Plena considero pertinente presentar mi renuncia al cargo que desempe帽o, misma que ser谩 efectiva al completar el uso de las vacaciones que por ley me corresponde", dice su carta de dimisi贸n a la que accedi贸 ANF. Asimismo, se帽ala que desde hace un tiempo "no ha contado con el apoyo y la confianza de la Sala Plena, percibiendo por el contrario un permanente rechazo y descalificaci贸n de todo lo que se propon铆a, con afirmaciones que ponen en duda las intenciones con las que se realiza cualquier propuesta y actividad". Roxana Ybarnegaray que fue destituida a principios del mes de marzo, tambi茅n dijo que la Sala Plena le hab铆a quitado su apoyo, y que no respond铆a a los requerimientos para la implementaci贸n del Servicio de Registro C铆vico (Sereci) de Santa Cruz, despu茅s de la quema de sus oficinas. Ybarnegaray fue vocal (2001-2005 y 2009-2010), luego ocup贸 el cargo de directora del Servicio de Registro C铆vico (Sereci) de Santa Cruz; sin embargo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Mar铆a Eugenia Choque, prescindi贸 de sus servicios sin mayor explicaci贸n. Fuentes vinculadas al TSE dijeron a ANF que desde la renuncia de Katia Uriona, Jos茅 Luis Exeni y Dunia Sandoval y con la nueva presidencia del TSE no solo se dieron renuncias sino destituciones de personal clave en el 脫rgano Electoral. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario