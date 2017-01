Diremar: Demanda marítima se basa en tres ejes

Agrandar la foto + Twittear El secretario general de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón, afirmó el viernes que la demanda marítima boliviana, planteada contra Chile, se basa en tres ejes: obligación de negociar un acceso soberano al mar, el incumplimiento de obligaciones y la negociación de buena fe y plazos establecidos. "Bolivia en su petitorio en la demanda presentada el 2013 ha sido clara, la solicitud de Bolivia ante la Corte es que esta determine que existe una obligación de negociar por parte de Chile, a fin de otorgarle un acceso al mar; que chile hasta la fecha hasta la fecha ha incumplido con esa obligación y que Chile tiene el deber de cumplir con esta obligación de buena fe de manera breve, oportuna y efectiva", indicó en el marco de la rendición de cuentas presentada en la Cancillería. Calderón recordó que existen previos acuerdos establecidos que emergieron en la Organización de Estado Americanos, cuando existieron consensos entre las delegaciones de Bolivia y Chile para abordar el tema del mar. "Chile entonces no sólo se había comprometido con Bolivia a nivel bilateral a ingresar negociaciones en las que tomando intereses en cuenta de ambas partes y pretendiendo satisfacer lo que buscaban se llegue a un acuerdo, sino que también se había comprometido ante la Organización de Estados Americanos ante los estados de la Nación a iniciar negociaciones de buena fe con Bolivia", sostuvo. Asimismo, añadió que en julio de 2016 cuando Chile entregó su contra memoria a la CIJ, y por palabras del propio canciller del vecino país, Heraldo Muñoz, se conoció que en el escrito Chile niega la existencia de cualquier obligación de negociar un acceso soberano al mar, cuando dijo que eran situaciones que emergieron de lo que el diplomático denomina como "esporádicas conversaciones". "Entonces Chile pretende hacer creer a la CIJ que dos Estados pueden negociar durante 100 años o conversar sobre un asunto que no tiene efecto jurídico vinculante, pues bien, se puede advertir con claridad que Chile en el juicio de fondo pretende tergiversar los antecedentes históricos en los que se basa la demanda boliviana y mal interpretar la normativa y jurisprudencia internacional que respalda el efecto jurídico vinculante de los acuerdos y promesas internacionales", explicó. Sin embargo, Calderón acotó que la veracidad de los hechos, los ha narrado Bolivia a la Corte y que han sido plenamente aceptados y reconocidos no solamente por la historiografía nacional sino Latinoamericana, lo que hace que Chile en el intento de negar la existencia de las negociaciones asumida por sus presidentes, cancilleres y embajadores durante más de 100 años, dijo que incurrió en una serie de equivocaciones históricas que Bolivia las va aclarar nuevamente. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario