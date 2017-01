Ducto Palcoma - Hampaturi será concluido a fines de mes

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear En 12 horas continuas de lluvias, la represa de Hampaturi subió tan solo un centímetro del agua que acumula, según evidenció EL DIARIO El ducto de agua del río Palcoma hasta la represa Hampaturi, con una tubería de 16 pulgadas de diámetro, que ejecuta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por encargo de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) será concluido hasta fines de este mes de enero, tiene una demora de dos semanas. Las obras tienen una extensión de 4.5 kilómetros, el avance logrado es cercano al 50 por ciento. 15 DE ENERO La obra de aducción iniciada en noviembre pasado, y que según lo previsto debiera estar concluida hasta el 15 de enero sufrirá retraso, debido a los factores climáticos y otros de orden administrativo, que impidieron acelerar los trabajos, de modo que pudiera ser atendida posible la urgencia que enfrenta Epsas en este orden. Durante una visita que realizó EL DIARIO al lugar donde se encuentran las obras, desde el río Palcoma, se evidenció que el bajo del caudal de las aguas pone en duda la captación de los 220 litros de agua por segundo, por lo que desde la planta Estación de Pesión (EP) no será posible bombear los por lo menos 600 litros de agua previstos hasta la planta de tratamiento de Pampahasi. Técnicamente, tuvo que repensarse el tramo inicial de ocho kilómetros de tendido de tubería debido a la diferencia de altura para llegar en cuatro kilómetros y medio hasta la EP con la fuerza necesaria de agua, considerando que el punto de toma es de menor altura respecto del punto de acopio. EQUIPO Y PERSONAL A fin de que el cumplimiento del plazo establecido, hasta el 23 de enero, la instalación del entubado, y hasta el 14 de febrero la totalidad de las obras, incluida la reposición de daños ambientales, las empresas ejecutoras Pierini S.A. y Bolinter, ambas contratas por YPFB, incrementaron personal técnico y maquinaria pesada. Profesionales a cargo de las obras explicaron a EL DIARIO que recientemente incorporaron a la maquinaria pesada cuatro retroexcavadoras, con las que se contaría de por lo menos 14 equipos similares, además de otros ocho soldadores y personal técnico. A pesar de las dificultades del clima y las condiciones topográficas, el contingente de casi 200 personas desplazados en el lugar trabaja contra reloj, de domingo a domingo, de cinco de la mañana a cinco de la tarde, "es una emergencia y las emergencias demandan esfuerzo con un riguroso control de calidad", comentan profesionales, técnicos y obreros. ROTURA DE TUBERÍAS En el recorrido del área, EL DIARIO evidenció una de las mayores dificultades que aún enfrenta Epsas con el entubado de PVC (tuberías plásticas de cloruro de polivinilo) pofque se tienen roturas (al parecer permanentes) lo que implica ejercer un riguroso monitoreo, a fin de no interrumpir el actual suministro de agua a la planta de Pampahasi y permitir el control de la actual emergencia. ÁREA INTERVENIDA Tras la conclusión del tendido de la tubería e iniciadas sus operaciones, hasta el 23 de enero, quedará pendiente la restauración del área intervenida, pues la magnitud de la obra demandó la apertura de caminos y otras acciones que vulneraron su naturaleza, tarea que involucra reforestación de algunas zonas y otras obras menores, que deberán ser concluidas hasta el 14 de febrero próximo. Las obras que deben realizarse están sujetas a las normas ambientales, bajo la permanente fiscalización de una empresa calificada para tal efecto, también a cargo de YPFB. AGUAS EL DIARIO evidenció que las aguas de la represa de Hampaturi subieron tan solo un centímetro, pese a que en la ciudad de La Paz se registraran en 12 horas continuas de lluvias. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario