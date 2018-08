Dueño de jet niega abandono y anuncia procesos

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Omar Durán, abogado del propietario del jet de lujo incautado en Santa Cruz, José Luis Burbano Donoso, anunció ayer que procesará a la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, y al director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Aparicio, por haber incautado ilegalmente la nave y aseguró que su cliente no abandonó en ningún momento el aparato. La información fue revelada ayer por Durán, que aseguró que Burbano Donoso se contactó con él y lo contrató para llevar adelante el proceso de recuperación de al aeronave. "Mi cliente vive en México y EEUU y tiene nacionalidad de ambos países, él está viendo y haciendo los trámites pertinentes en otras instancias internacionales para iniciar las acciones legales correspondientes", dijo anoche a la red ATB. Durán exhibió tres facturas de pago a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) por uso de aeropuerto, realizados en diciembre de 2017 y enero de este año por 70 mil bolivianos. Según datos preliminares, Burbano Donoso es representante de la empresa Global Exec Aviation, firma que aparece en los registros como responsable de traer la nave al país en abril de 2017. Durán explicó que en ningún momento se abandonó el aparato y que lo que sucedió fue que la nave sufrió un desperfecto y que necesitaba un mecánico experto, que no existe en el país. La nave con matrícula N557JK, modelo Super MidSize Gulfstream G III, fue incautado por la Aduana este año y pasó a manos del Ministerio de la Presidencia. La Aduana manifestó que el aparato sobrepasó el plazo de permanencia en el país y no regularizó su estancia. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario