Ejecutan embargo del complejo de The Strongest

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El Juzgado P煤blico Civil y Comercial D茅cimo de La Paz procedi贸 este lunes al embargo del complejo del club The Strongest en la zona de Achumani, en el marco de un proceso que le sigue el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por聽 una deuda de Bs1.613.590. Seg煤n el SIN, en las gestiones 2003 y 2004 el club The Strongest solicit贸 la habilitaci贸n de talonarios para espect谩culos p煤blicos, partidos de f煤tbol y campeonatos en dichas gestiones. A fin de garantizar el cumplimiento de su obligaci贸n con el Servicio de Impuestos, The Strongest gir贸 letras de cambio con el aval de Luis Fernando Leyva Zurita. Sin embargo, el club deportivo no pag贸 dicha obligaci贸n, por lo que la Administraci贸n Tributaria inici贸 un proceso civil ejecutivo para cobrar la deuda, que concluy贸 con la sentencia 253/2006 de 30 de mayo de 2006, que declar贸 probada la demanda presentada por el SIN y dispuso el remate de bienes de The Strongest. Pero el club apel贸 la sentencia, que posteriormente fue rechazada por la autoridad judicial. En cumplimiento de la sentencia 253/2006, el 14 de enero de 2019, el juez P煤blico Civil y Comercial D茅cimo del Tribunal Departamental Norman Espinoza Casablanca emiti贸 el mandamiento de embargo de cuatro bienes de The Strongest. Este 3 de junio, la oficial de diligencia del mencionado juzgado ejecut贸 el embargo del bien inmueble ubicado en la avenida la Barqueta, zona de Achumani, en presencia de los abogados de la Gerencia Distrital La Paz I del SIN. (Con informaci贸n de Impuestos) 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario