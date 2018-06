El Alto: Segundo día de paro y verán si van al diálogo

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear La ciudad de El Alto amaneció nuevamente bloqueada en el segundo día de un paro como parte del conflicto encabezado por la UPEA, instancia que el miércoles tendrá una nueva asamblea docente estudiantil para definir si va o no al diálogo que propone el Gobierno con ministros y otros sectores sociales afines al MAS.

Desde el comité de movilizaciones se anticipa que desde el jueves podrían existir marchas de las sedes de esa universidad desde Caranavi, Achacachi y Patacamaya, con el fin de reforzar la protesta por mayor presupuesto que cumple más de 10 días. El rector de esa casa de estudios superiores, Ricardo Nogales, ratificó hoy que la postura es dialogar directamente con el presidente Evo Morales, además de solicitar la renuncia de los ministros de Gobierno y Economía, Carlos Romero y Mario Guillén, aunque enfatizó que esos temas también serán analizado en la reunión. "No estamos politizando la protesta, creemos que la reivindicación de la UPEA no es reciente, es desde la gestión 2016 que estamos exigiendo la modificación de la Ley de Coparticipación tributaria; sabemos que la posición del gobierno cuando algún sector inicia movilizaciones es calificarlo de derecha o de estar financiado por la embajada de EEUU", dijo hoy el presidente del Consejo Universitario de la UPEA, Felipe Paucara, ante las acusaciones de autoridades. En la víspera se calificó de "traidores" a los dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS de El Alto que asistieron al encuentro con ministros; la Fejuve contestataria al Gobierno ahora analiza que el paro tenga un carácter indefinido.Actualmente existen bloqueos en las avenidas Juan Pablo II, 6 de Marzo, cruce Viacha y puente Vela, aunque otros dirigentes hablan nuevamente de 16 puntos de corte del tránsito de vehículos, como sucedió ayer en el primer día de paro. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario