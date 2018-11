El INRA evaluarÃ¡ el asentamiento en reservas de RoborÃ©

Fotografia: Hugo Acu√Īa / El Deber Agrandar la foto + Twittear El Gobierno y las autoridades municipales de Robor√©, tras una tensa reuni√≥n, firmaron un acuerdo compuesto por siete puntos. Entre los m√°s importantes, se√Īala que el INRA realizar√° una evaluaci√≥n t√©cnica para comprobar si la comunidad T√ļpac Amaru se encuentra asentada en la reserva forestal El Paqui√≥. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, agreg√≥ que el acuerdo garantiza que no habr√°n nuevos asentamientos autorizados en el valle de Tucabaca y en la reserva ecol√≥gica Paqui√≥, ambas correspondientes a la jurisdicci√≥n del municipio de Robor√© y que cualquier asentamiento futuro se har√° con el conocimiento y venia de las autoridades municipales. Autoridades de Robor√© denunciaron el asentamiento de 30 familias de la comunidad T√ļpac Amaru en su reserva municipal forestal, en la oportunidad exig√≠an al INRA que anule la autorizaci√≥n y que los traslade a otras √°reas. Este conflicto gener√≥ un paro c√≠vico y bloqueos en la ruta Bioce√°nica. De acuerdo con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), C√©sar Cocarico, t√©cnicos del INRA empezar√°n desde el viernes 16 de noviembre, y durante¬†30 d√≠as calendario,¬†una evaluaci√≥n sobre el cumplimiento de la Funci√≥n Econ√≥mica Social (FES), con el objetivo de establecer si se √©stas no est√°n afectando la servidumbre ecol√≥gica. Iv√°n Quezada, alcalde Robor√©, se comprometi√≥ en hacer cumplir los puntos acordados y a explicar¬†los¬†alcances convenidos a la poblaci√≥n de Robor√©. Eder Santib√°√Īez, vicepresidente de los residente de ese municipio, observ√≥ que el plazo de 30 d√≠as para establecer si esta comunidad se encuentra sobre el Paqui√≥ es muy prolongado, afirm√≥ que este punto fue criticado por la poblaci√≥n que se opon√≠a a que las autoridades firmen el acuerdo. "El acuerdo ya se firm√≥, nosotros los residentes vamos a llamar a una asamblea y ver nuevas movilizaciones, tambi√©n vamos a convocar a un cabildo en Robor√© para conformar un Comit√© de Defensa de las Reservas que tenga la capacidad de defender nuestro patrimonio", indic√≥. Otro de los puntos acordados, es que Robor√© garantice el trabajo de los t√©cnicos del INRA para que puedan realizar la inspecci√≥n y que las movilizaciones sean suspendidas y se normalicen las actividades. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario