El Puma lanza Waskiri, la tarifa universitaria que costarÃ¡ Bs 1,8

Fotografia: P√°gina Siete Agrandar la foto + Twittear El PumaKatari lanza la nueva tarifa universitaria que ¬†costar√° ¬†1,80 bolivianos. Este pasaje ¬†beneficiar√° ¬†a ¬†j√≥venes de 18 a 25 a√Īos de ¬†centros de formaci√≥n superior ¬† p√ļblicos y privados. ¬†La tarjeta estudiantil Waskiri entrar√° en ¬†vigencia el ¬†pr√≥ximo lunes en todas las ¬†rutas del bus edil. Tambi√©n podr√°n beneficiarse los j√≥venes ¬†institutos de educaci√≥n superior y del Conservatorio Nacional de M√ļsica. Para acceder a este beneficio, los estudiantes deber√°n ¬†personalizar su Tarjeta Inteligente (TI). El tr√°mite se realizar√° ¬†en los mismos centros de formaci√≥n superior. "Es un beneficio que La Paz BUS ha planificado para los estudiantes universitarios y los centros acad√©micos de formaci√≥n superior. La tarifa ¬†cuesta ¬†Bs 1,80 y ser√° v√°lida siempre y cuando paguen con su TI", ¬†dijo ayer el director general del Sistema Integrado de Transporte (SIT), Edward S√°nchez. Para acceder a este plan, los estudiantes deben tener entre 18 y 25 a√Īos de edad y contar con una matriculaci√≥n en ¬†uno de los centros de formaci√≥n superior. La tarjeta denominada Waskiri (Estudioso) se aplica siempre y cuando los universitarios utilicen ¬†su tarjeta. Este dispositivo ser√° personalizado en los puntos de nominaci√≥n, que se encuentran ¬†en las casetas de venta en la Estaci√≥n de Transferencia, frente al Teatro al Aire Libre, en la calle 21 de Calacoto, ¬†en la plaza Alonso de Mendoza y en las mismas universidades. "Dise√Īamos este producto pensando en los estudiantes y sus necesidades. Los universitarios representan un porcentaje importante de nuestros usuarios y sabemos que no siempre disponen de mucho dinero para cubrir sus necesidades acad√©micas. Queremos compensar el esfuerzo que hacen al prepararse para construir un mejor pa√≠s", dijo S√°nchez. El √ļnico requisito para nominar la tarjeta es la presentaci√≥n de una fotocopia de ¬†la ¬†matr√≠cula universitaria o documento de estudiante actualizado. Este dispositivo se podr√° utilizar en las siete rutas de los buses PumaKatari ¬†y tiene vigencia de un a√Īo. ¬† La ¬†tarjeta deber√° ser renovada cada a√Īo ¬† con ¬†la fotocopia de ¬†la nueva matr√≠cula. Seg√ļn el funcionario edil, la siguiente semana La Paz BUS visitar√° diferentes universidades para que los estudiantes puedan personalizar sus tarjetas. Este beneficio funciona los siete d√≠as de la semana, entre las 6:00 ¬†y las 22:59. El dirigente de la Federaci√≥n de Choferes, Freddy Quispe, dijo que la tarifa ¬†universitaria de los buses ediles es ¬†extrictamente ¬†de ¬†competencia de la Alcald√≠a, pero advirti√≥ que es muy costosa. "Nuestros transportes masivos (micros o buses) cobran hasta tarifa escolar y eso no hay en el PumaKatari. Incluso, las personas de la tercera edad deber√≠an pagar -como sucede con nosotros- ¬†un boliviano y cobran 1,5 bolivianos", declar√≥. El transportista ¬†reconoci√≥ que los minibuses no tienen ¬†una tarifa diferenciada porque "no llevan personas paradas", apunt√≥. El dirigente de la Federaci√≥n Universitaria Local (FUL), Jos√© Miguel Esparsa, explic√≥ ¬†que antes de la aplicaci√≥n de ¬†la tarjeta del Puma, ¬†los universitarios deb√≠an pagar el costo total del pasaje (Bs 2,50). "En la UMSA tenemos 80.000 estudiantes y de ellos alrededor de 30.000 vienen de la ciudad de El Alto. Entonces, alrededor de 50.000 estudiantes ser√°n los potenciales usuarios y s√≥lo de la UMSA", declar√≥. Reconoci√≥ que los buses universitarios no lograron arrancar y por ello se destituy√≥ al director administrativo. Este servicio no ten√≠a un costo y ¬†ten√≠a que ¬†recorrer el trayecto que va desde ¬†El Alto hasta Cota Cota (zona Sur). ¬† Las ¬†tarifas Zona Sur¬†En la actualidad, ¬†las tres rutas de los PumaKatari (Centro con Achumani, Chasquipampa e Irpavi II) cobran ¬†pasajes: ¬†2,3 bolivianos ¬†con tarjeta y 2,5 bolivianos en efectivo.

Resto El resto de las rutas que hacen el recorrido hacia Inca Llojeta, Villa Salomé, Caja ferroviaria e Integradora cobran dos  bolivianos con el uso de la tarjeta y 2,3 bolivianos si cancela en efectivo

Preferencial Los adultos mayores, discapacitados y  estudiantes hasta los 18 años pagan una tarifa de 1,5 bolivianos. Desde el próximo  lunes, los universitarios cancelarán 1,8 bolivianos y la tarifa nocturna es tres  bolivianos para todos.