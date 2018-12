El padrÃ³n de militantes llega a 1,7 millones y denuncias suman 61 mil

Agrandar la foto + Twittear El padr贸n consolidado de militantes es de 1.715.881 personas, aproximadamente el 25 por ciento del total del padr贸n nacional, que suma cerca de 6,5 millones de ciudadanos en todo el pa铆s. En tanto, el 脫rgano Electoral Plurinacional (OEP) recibi贸 un total de 61.764 solicitudes de renuncia, anulaci贸n y restituci贸n de militancia, por parte de ciudadanos que fueron afectados por la "militancia trucha". El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entreg贸 ayer el padr贸n de militantes a siete de las nueve organizaciones pol铆ticas habilitadas para las elecciones primarias del 27 de enero. Seg煤n los datos, el MAS tiene un total de 991.092 militantes; Comunidad Ciudadana (CC), la alianza liderada por Carlos Mesa, tiene un padr贸n consolidado de 88.122 inscritos; el Partido Dem贸crata Cristiano (PDC), que postula a Jaime Paz Zamora, cuenta con 28.717 militantes, y Unidad C铆vica Solidaridad (UCS), con V铆ctor Hugo C谩rdenas, lleg贸 a los 38.421 militantes. En tanto, PanBol registr贸 92.201 inscritos; el MTS, 95.391 militantes, y MNR, 58.377. El TSE no entreg贸 el padr贸n a la alianza Bolivia dice No, conformada por Dem贸cratas y Unidad Nacional, porque el partido de Samuel Doria Medina entreg贸 un memorial haciendo observaciones. Sin embargo, se supo que la agrupaci贸n verde tiene 223.558 militantes y el partido amarillo, 68.932. La alianza incluir铆a a ambos padrones, sin embargo, Doria Medina decidi贸 romper el bloque, situaci贸n que la Sala Plena rechaz贸, pero que a煤n est谩 en veremos. El secretario general del Frente de Izquierda Revolucionario (FRI), Walter Villagra, cuestion贸 las primarias ya que el oficialismo tuvo ventajas por enterarse primero del proceso y adelantar la inscripci贸n de militantes. "No podemos estar satisfechos (con el n煤mero de militantes que tiene la alianza CC), hab铆amos expresado nuestra protesta, primero, por el sometimiento que tiene el Tribunal Supremo (Electoral), que les anunci贸 (al MAS) hace mucho tiempo para que se inscribieran", dijo. Por su parte, Nelvin Si帽ani, delegado del MAS ante el TSE, asever贸 que "somos el partido m谩s grande, con mayor representaci贸n, con mayor apoyo a nuestro Presidente y Vicepresidente rumbo a las elecciones primarias". La presidenta del TSE dijo al canal Abya Yala que 茅stas son las cifras totales de militantes que podr谩n participar en las pol茅micas elecciones del 27 de enero. "Es un dato cerrado, es el n煤mero total de militantes que van a estar en las mesas y recintos votando", asever贸. Ocho de las nueve organizaciones pol铆ticas que participan en estas elecciones pidieron la suspensi贸n del proceso porque consideran que no es necesario realizar una elecci贸n porque s贸lo hay binomios 煤nicos, adem谩s de las irregularidades que rodean la convocatoria. 聽 27 de enero son las elecciones. Las elecciones primarias obligatorias y vinculantes est谩n programadas para el 27 de enero de 2019. 聽 SAMUEL DORIA MEDINA: 'LOS CANDIDATOS SIN CHANCE QUE SE RETIREN' El l铆der de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, pidi贸 ayer a los candidatos sin posibilidades de ganar la presidencia que se retiren de la carrera electoral para no alentar la divisi贸n del voto que a su criterio favorecer铆a al MAS. Afirm贸 que los candidatos sin posibilidades s贸lo tendr谩n hasta el 28 de enero, un d铆a despu茅s de las elecciones primarias, para retirarse, y que de lo contrario ser谩n "c贸mplices del partido oficialista que tiene la estrategia de dividir el voto". De hecho, Doria Medina ya se retir贸 de las elecciones y descart贸 tambi茅n la participaci贸n de su partido. 聽 AGENCIA ABI DESATA POL脡MICA POR BONOS Una noticia elaborada y difundida por la estatal agencia ABI, referida a que el presidente Carlos Mesa presuntamente dijo que si es presidente eliminar谩 los bonos, desat贸 una fuerte pol茅mica y el anuncio del candidato de Comunidad Ciudadana de iniciar un proceso ante el Tribunal de 脡tica. Mesa desminti贸 que dentro de su plan est茅 eliminar bonos sociales y el medio estatal se帽al贸 que se trat贸 de "una confusi贸n" con el t茅rmino rentismo y que se emiti贸 una "versi贸n equivocada". La versi贸n hizo que incluso el candidato de Bolivia Dijo No, 脫scar Ortiz, saliera a aclarar que tampoco suprimir铆a los bonos. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario