El secretario de Administración y Finanzas del Gobierno Municipal de San Ignacio, Sandro Añez, contó que más allá del apagado de fuego por la emergencia en la Chiquitania, se atiende a la gente de comunidades y a los animales afectados.

"El trabajo no es s贸lo apagar incendios, sino atender a la gente y a los animales, ya veremos c贸mo restaurar la flora y vegetaci贸n, ahora聽debemos apagar el fuego", indic贸 A帽ez a P谩gina Siete.

Con toda la ayuda recibida en San Ignacio se logr贸 equipar a los bomberos municipales y a los bomberos voluntarios, que no ten铆an material y herramientas para combatir el fuego, ahora se les proporcion贸 matafuegos, botas, trajes, barbijos, entre otros insumos.

Respecto a los alimentos, A帽ez detall贸 que las primeras tres semanas se encargaban de cocinar para los bomberos y soldados, pero las 煤ltimas dos semanas se redujo esa actividad por la ayuda del Gobierno nacional, que tom贸 mayor participaci贸n en la emergencia. Otra de las acciones importantes en el trabajo realizado en la Chiquitania es la ayuda y atenci贸n a los animales afectados por los incendios. A帽ez indic贸 que la Gobernaci贸n de Santa Cruz entreg贸 una importante cantidad de forraje para las comunidades que cuentan con ganados.

Paralelamente hay un equipo t茅cnico del Municipio y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua que rescata a la fauna silvestre.

"Llevamos a los animales a un centro de operaciones, en el campo ferial, donde ellos reciben tratamiento. Ayer liberaron un jochi que ten铆a serias quemaduras pero ya estaba recuperado y se lo liber贸 en un lugar seguro", agreg贸.

En el municipio de San Ignacio son 113 comunidades que necesitan ayuda, dentro de ellas 6.500 familias afectadas.