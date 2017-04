Elección de los magistrados tendrá dos papeletas

Agrandar la foto + Twittear Habrá cambios en la elección judicial del 22 de octubre. A diferencia de 2011, que tuvo una sola boleta de sufragio para 125 aspirantes a magistrados, en este proceso habrá dos papeletas de votación.

Según el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, la propuesta contempla una boleta para elegir en circunscripción nacional a los miembros del Tribual Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y en la otra papeleta se elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que son electos en circunscripción departamental. Otro cambio está referido al periodo de difusión de los méritos de los candidatos, que será de 60 días y no de 40, como en el anterior proceso. También se eliminará las restricciones a los medios de comunicación para entrevistar a los aspirantes, pero respetando la equidad y la pluralidad. Reacciones

Al respecto, el diputado Víctor Borda (MAS) calificó de positivos los cambios porque, en su criterio, permitirán que el elector acuda informado a emitir su voto. Por el contrario, su colega opositora del PDC, Norma Piérola, opinó que ese cambio debe producirse desde la Asamblea Legislativa y delegar la preselección de los aspirantes a un cuerpo colegiado para garantizar que los candidatos a magistrados no tengan militancia ni vinculación con el MAS ni con ningún otro partido político