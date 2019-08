Fotografia: Embajada de la Rep煤blica Argentina Agrandar la foto + Fotografia: Embajada de la Rep煤blica Argentina Agrandar la foto + Twittear La embajada de la Rep煤blica argentina realiz贸 dos comunicados sobre la participaci贸n de bomberos especializados en incendios forestales y sobre el supuesto env铆o de helic贸pteros de Argentina.

Dicho comunicado indica que "La Embajada de la Rep煤blica Argentina ante el Estado Plurinacional de Bolivia tiene a bien informar que, respecto a la ayuda enviada al Departamento de Santa Cruz de la Sierra, la misma consisti贸 en dos dotaciones de bomberos y veh铆culos de la Direcci贸n de Incendios Forestales del Gobierno de la provincia de Jujuy. Sobre los helic贸pteros, inicialmente previstos, y mencionados en diversos medios de comunicaci贸n, no se solicitaron los correspondientes permisos de sobrevuelos al Gobierno Nacional de Bolivia".

El día de ayer el gobernador de Tarija, Adrian Oliva, denunció a los medios locales que autoridades de Jujuy solo esperaban una autorización del gobierno boliviano para mandar a las aeronaves a la Chiquitanía y, al no recibir respuesta, enviaron las mismas a otros países que también batallan contra las quemas. "Hay dos helicópteros que estaban a la espera de la autorización para ingresar a Bolivia, que podrían estar apoyando en todas las labores que están desarrollando en este momento y, también, había un ofrecimiento de un avión hidrante. El tema es la tardanza, ahí está el peligro. Hemos perdido probablemente muchos días de esa ayuda", lamentó Olivia.