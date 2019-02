Emergencia nacional por efectos en 61 municipios

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Las precipitaciones pluviales que comenzaron de manera prematura el año pasado se prolongarán hasta mediados de marzo; según cálculos del Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senamhi), pusieron en estado de emergencia al país al haber afectado a 61 municipios. Cuarenta de estos se encuentran en situación de desastre, mientras que 21 en emergencia. También se han contabilizado 25 víctimas mortales y 27 desaparecidos por los derrumbes a causa de la lluvia. La tierra cultivada perdió 18.997 hectáreas y al menos 59 familias quedaron sin techo. Las familias afectadas son 8.183 y las damnificadas 5.243. Después de la reunión de gabinete de ayer, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, anunció que se determinó aprobar la firma de un Decreto Supremo declarando "estado de emergencia en Bolivia a causa de las lluvias". Según la autoridad, el cometido es apurar los trámites de ayuda, designar presupuesto y prestar ayuda técnica a los lugares que están en situación de desastre. Asimismo, Bs 50 millones serán asignados de manera "progresiva". "Corresponde una declaratoria de emergencia nacional para activar, no solo recursos adicionales, sino también cierto procedimiento que permitan desde Defensa Civil cooperar con municipios y gobernaciones que están con problemas", añadió. Las lluvias persistirán hasta la primera quincena de marzo en gran parte del territorio nacional, con chubascos aislados, cielos cubiertos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, según Senamhi. La jefa de pronóstico, Marisol Portugal, manifestó también que en los próximos días podrían mejorar las condiciones climáticas a partir del jueves con cielos poco cubiertos y despejados. Señaló que se ingresó a la época baja de lluvias y los siguientes días, serán soleados. Se pronostica que para el carnaval no habrá lluvia.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario